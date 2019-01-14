فرنسا تخصّص 430 مليون يورو لإعمار المدن

صالح وملك الأردن يتّفقان على تثبيت دعائم السلام عربياً وإقليمياً

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اتفق رئيس الجمهورية برهم صالح والعاهل الاردني عبد الله بن الحسين على ان يكون كلا البلدين مرتكزا لتثبيت دعائم السلام والاستقرار عربياً واقليمياً لانهاء الازمات التي تعيشها المنطقة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين استعرضا عمق العلاقات التاريخية التي تربط العراق والاردن، وضرورة العمل من اجل الارتقاء بها بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين)، واضاف ان (اللقاء ناقش عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون بما يضمن تحقيق المصالح المتبادلة)، مؤكدا ان (الطرفين اتفقا على تثبيت دعائم السلام والاستقرار عربياً واقليمياً، وان تكون بغداد وعمان مرتكزاً اساسياً لتعزيز العلاقات بين الاشقاء ومنطلقاً لحوار جاد وبنّاء لانهاء الازمات التي تشهدها المنطقة). كما استقبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ملك الاردن وناقشا ملفات عدة من بينها توطيد العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة. والتقى رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم ملك الاردن في اطار الزيارة التي يقوم بها الى بغداد. وجرت مراسم استقبال رسمية للملك في مطار بغداد الدولي وسط حفاوة بالغة وترحيب كبيرين بوصفها الزيارة الثانية من نوعها خلال عشر سنوات بعد 2003 .

في غضون ذلك وصل امس الاثنين وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الذي اعلن عن دعم بلاده للعراق وتخصيص قرضا بنحو 430 مليون يورو لإعادة إعمار المدن المحررة . وقال بيان رئاسي امس ان (صالح التقى بلودريان واستعرض دور العراق المحوري في محاربة التطرف والارهاب وتجفيف منابعه وسعيه الجاد لترسيخ السلم والاستقرار بالمنطقة). من جانبه جدد لودريان (حرص بلاده على استمرار دعم العراق في المجالات كافة كما وجه دعوة من الرئيس الفرنسي الى صالح لزيارة باريس). وثمن عبد المهدي موقف فرنسا بالغاء الديون المترتبة على العراق عبر نادي باريس . ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء امس ان (عبدالمهدي ناقش مع لودريان توسيع افاق التعاون بين البلدين). وطرح عبد المهدي (مقترح دراسة توأمة بين مدينتي باريس وبغداد حيث رحب الجانب الفرنسي به ووعد بدراسته). من جهته اكد لودريان ان (هدف الزيارة هو لاعلان دعمنا الكامل للعراق ولحكومته وسنواصل وقوفنا في البناء بعد موقفنا المساند في هزيمة داعش ودعم القوات العراقية)، واضاف ان (العراق اصبح لاعبا اساسيا في الاستقرار وسياسته قائمة على النأي عن الصراعات وحفظ سيادته وقراره الوطني). فيما دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى الاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجال إعمار المدن.وقال مكتبه في بيان امس ان (الحلبوسي ولودريان بحثا التعاون مع المجتمع الدولي ومن ضمنه فرنسا في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة). وأشاد الحلبوسي بـ(الدور الفرنسي في دعم العراق بملف النازحين وتخصيص قرض بمبلغ 430 مليون يورو لإعادة إعمار المدن المحررة وكذلك المساهمة في إعمار جامعة الموصل).

وغادر لودريان الى اربيل ومن ثم يعود الى النجف اليوم الثلاثاء بحسب وثيقة اعلنت عنها الخارجية العراقية. وفي سياق متصل كشف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عن زيارة مرتقبة للرئيس حسن روحاني الى العراق .

وقال ظريف في تصريح امس ان (روحاني سيزور العراق خلال الاسابيع المقبلة). وجرت محادثات بين عبد المهدي وظريف خلال لقائمها امس في بغداد بشأن تطوير العلاقة بين البلدين.

وتشهد بغداد حراكا دبلوماسيا واسعا خلال الايام الماضية بعد زيارة وزير الخارجية الامريكي الى العراق ولقاء عددا من المسؤولين.