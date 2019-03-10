وفد لبناني يناقش المشاركة في إعمار المدن المحرّرة

صالح والبطريرك كوركيس يشدّدان على التعايش وإحترام التنوّع

بغداد – الزمان

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ان التنوع الديني والقومي في العراق عنصر قوة وعلينا اغناء هذا التنوع وحمايته والتمسك به. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (صالح بحث مع البطريرك كوركيس الثالث موضوع التعايش السلمي بين جميع الطوائف والاديان لتعزيز اللحمة الوطنية)، واكد صالح ان (التكفيريين لم يعبروا في سلوكهم الاجرامي المنحرف عن طائفة او ديانة معينة، بل استهدفوا كل المكونات والاديان)، مشيرا الى ان (التنوع الديني والقومي في العراق عنصر قوة وعلينا اغناء هذا التنوع وحمايته والتمسك به)، واضاف ان (المسيحيين تعرضوا كباقي المكونات الى الاضطهاد والتهجير القسري من قبل داعش الارهابي)، مشددا على (ضرورة عودتهم الى مناطقهم ومنازلهم وتوفير البيئة المناسبة لهم)، واشاد صالح بـ(بصمود المسيحيين في مواجهة الارهابيين الذي عكس تمسكهم الوطني والانساني)، داعياً رجال الدين المسيحيين الى ان (يؤدوا دورهم الحيوي في التأكيد على أهمية عودة ابنائنا من هذا المكون إلى بلدهم الذي عاشوا فيه منذ الاف السنين). من جانبه ثمن البطريرك (جهود صالح في نشر مفاهيم التعايش السلمي وتوحيد الصفوف)، مؤكداً (اصرار المكون المسيحي في التمسك بهويتهم العراقية). الى ذلك بحث رئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم مع نائب مساعد وزير الخارجية الامريكية اندرو بيك مستجدات الوضع السياسي في العراق والمنطقة ومدى تأثر وتأثير العراق بها.

وقال بيان امس ان (اللقاء شدد على تفعيل اتفاق التعاون الستراتيجي بين العراق وامريكا في جوانبه الثقافية والاقتصادية والتعليمية فضلا عن الجوانب الأمنية وتأكيد الالتزام برؤية الحكومة العراقية في تحديد الحاجة لتواجد القوات والقواعد الاجنبية على الاراضي العراقية)، ودعا الحكيم الى (إعتماد الحوار لحل جميع الخلافات بين دول المنطقة لتحقيق الاستقرار في الشرق الاوسط). ووصل وفد لبناني رفيع المستوى برئاسة وزير الاتصالات محمد شقير للتباحث بشأن المشاركة في اعادة اعمار المناطق المتضررة وكذلك المساهمة في الاستثمار. وقال مصدر في تصريح امس ان (وفدا لبنانيا وصل الى العراق برئاسة شقير للمشاركة في اعادة اعمار المناطق المتضررة والتباحث بامور اخرى اهمها الاستثمار في العراق)، مشيرا الى ان (الوفد يتالف من رجال اعمال من مختلف المجالات والاختصاصات بالاضافة الى السفير اللبناني لدى بغداد علي حبحاب).