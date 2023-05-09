صالح رضا يسافر بلوحاته الى دمشق وبيروت

معرض نزهة الروح يجسّد الطبيعة ومسار الشمس

بغداد – فائز جواد

الفنان التشكيلي صالح رضا بدا ومازال ينقل الطبيعة من محافظته ديالى ليجسدها بلوحات حية تروي الطبيعة الاجمل بمعارضه الشخصية .وكانت ( الزمان ) افتتحت له معرضه من الطبيعة الحرة والذي اقامه بمقر الجريدة قبل اعوام ونال استحسان واعجاب الجمهور الكبير الذي تابع لوحاته ، ليقيم معرضه الثاني في اروقة القاعة الكبرى بوزارة الثقافة قبل خمسة اعوام وافتتحه وزير الثقافة ليتواصل الفنان صالح بتقديم لوحاته ومعارضه الشخصية داخل وخارج العراق . وتميز رضا برسم البورتيرت بشكل ملفت وهو يرسم ويخطط الشخصيات الثقافية والفنية والاعلامية المشهورة بشكل ملفت وبقلم الرصاص ويقينا هذا النوع من الرسم هو اصعب من الرسم بالزيت او الالوان الأخرى، فنجح رضا بتحقيق نجاحات باهرة من خلال معارضه الشخصية .وقبل أيام وخلال زيارته لـ ( الزمان ) قدم لوحة للطبيعة الحرة تجسد امراة تجلس على ضفاف النهر مع الاجواء والطبيعة الخضراء تبعث للناظر اليها روح التفاؤل وقدمها هدية للزميلة ندى شوكت بمناسبة تقليدها بقلادة الابداع التي منحا لها رئيس مجموعة الاعلام المستقل الأستاذ سعد البزاز.

شخصيات فنية

(الزمان) حاورت رضا الذي اكد انه بصدد اقامة معرضين شخصيين ،الاول في سوريا والثاني في بيروت يجسد فيه شخصيات فنية ومشهورة ، عربية وعراقية ،وعن ذلك قال ( بعد اقامة معرضي الشخصي شخصيات من بلادي لفن البورتريه قبل مدة قصيرة في وزارة الثقافة، عزمت اقامة ذات المعرض في العاصمة السورية دمشق والاخر في بيروت ، وساعرض هناك اكثر من 50 عملا لفن البورتريه وحرصت على رسم شخصيات معروفة كالفنانة منى واصف ومحمد حسن الجندي وابو الطيب الصديقي وشخصيات عربية وعراقية وغيرهم من الفنانين المعروفين وحرصت على استضافة الفنانة السورية منى واصف لتفتتح المعرض بالتعاون مع نقابة الفنانين السوريين وساتوجه الى بيروت لنقل المعرض الى هناك وسيعتبر هذا المعرض نشاط شخصي خاصة انه يجسد شخصيات فنية وثقافية عراقية مشهورة ) واضاف (بعد هذا المعرض عندي معرض شخصي عن الطبيعة وقد تاجل عرضه الى مابعد رمضان وحاليا استعد لاقامته قريبا جدا عنوانه نزهة الروح يتضمن اكثر من 50 لوحة وان معرضي اطلق عليه مسار الشمس لانني في كل دولة اصور مسار الشمس في تلك الدولة وابدا برسم لوحاتي ومعرضي الجديد اطلـقت عليه الطبيعة نزهة الروح لاني انــــــقل الطبيعة الى لوحاتي ومن اوربا خاصة فهم يرسمون الشرق بعيون الغرب فقلت لماذا لا ارسم الغرب، وهو ما نفذته في لوحات معرضي الجديد).