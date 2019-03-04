الحلبوسي يدعو إلى عقد إجتماع الإتحاد البرلماني العربي داخل الأراضي الفلسطينية

صالح: حماية القدس من الإنتهاكات أولوية عراقية

بغداد – الزمان

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح لنظيره الفلسطيني محمود عباس امس حرص العراق على الدفاع عن فلسطين وعدّ قضية فلسطين القضية الاولى في المحافل الدولية، مؤكدا أهمية حماية القدس الشريف والمقدسات من أي انتهاكات. وقال بيان رئاسي تلقته (الزمان) امس ان (مراسم استقبال رسمية جرت للرئيس الفلسطيني بعزف النشيد الوطني للبلدين، بعدها فتش الرئيسان الحرس الرئاسي الذي اصطف لتحيتهما). وعقد الرئيسان في قصر السلام (اجتماعاً موسعاً جرت خلاله الإشارة إلى عمق العلاقات الأخوية التأريخية والروابط المشتركة بين العراق وفلسطين، وضرورة العمل على تطويرها والإرتقاء بها، بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات المهمة لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة). كما جرى خلال اللقاء (بحث آخر المستجدات والتطورات في الساحتين العربية والإقليمية، وضرورة العمل على دعم وحدة الصف العربي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة). ونقل البيان عن صالح تأكيده (أهمية حماية القدس الشريف والمقدسات من أية انتهاكات)، مشدداً على (ضرورة بذل الجهود لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني الشقيق في السلام والاستقرار ونيله كامل حقوقه المشروعة)، مشيراً إلى ان (العراق كان وما يزال سبّاقاً في الدفاع عن فلسطين وعدّها القضية الاولى في المحافل الدولية). بدوره اعرب عباس عن رغبة حكومته في (تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية)، مجدداً (تضامن الشعب الفلسطيني مع شقيقه العراقي في تصديه للإرهاب). ووصل عباس الى بغداد مساء اول امس في زيارة رسمية تمتد يومين حيث ألتقى بعد وصوله بوقت قصير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وفي العاصمة الاردنية عمان أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي موقف العراق الثابت من إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.وقال الحلبوسي في كلمته خلال المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي ان (منطقتنا تعيش على وقعِ أزمات عميقة وتوترات متواصلة، ومخاطر عديدة، تقتضي تجنب كلّ ما من شأنه تغذية وترسيخ مشاعرِ الإحباط التي تؤدي بالنتيجة إلى التطرف والإرهاب، والمساسِ باستقرارِ المنطقة، وإضعافِ الأملِ في التوصلِ إلى وضعٍ مقبولٍ لدى دولِ المنطقة وشعوبِها)، مضيفا (لكننا للأسف وفي ظل كل ما يجري فإننا ما زلنا نمضي في سياقِ هذه التطوراتِ المعقدة والاضطرابات المتعددة التي يعيشها الشرق الأوسط، حيث تظل القضية المصيرية والجوهرية للأمِة في وضع مغلق، تراوح حالاتها منذ عقود في المشاكل ذاتها دون إيجاد حل حقيقي لشعب واصل التحدي من أجل حقه المشروعِ في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف).وأكد الحلبوسي (ضرورة وضعِ مشروعٍ عربي موحد يبدأ بتشريع يمثل إرادة الامة العربية ويَنتقل إلى خارطة طريق للحكومات والدول العربية والإسلامية)، مشددا على ان (حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على كامل أراضيه هو حق تاريخي لا محيد عنه، إذ يجب علينا، اليوم أكثر من ذي قبل، اتخاذ مواقف واضحة وحازمة، تَندرج ضمن استراتيجية مشتركة وفعَّالة، لضمان هذا الحق ودعم خطواته العملية). ومضى قائلاً ان (لدى العراقيين رؤيتهم الثابتة لهذه القضية المصيرية والتاريخية وان موقفنا ثابت ولن يتغير في اقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف)، داعياً الى تبني ماطرحه رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم في اللقاء الختامي ودعم واسناد وتبني اي موقف يصدر من اخواننا في فلسطين. كما دعا رؤساء البرلمانات العربية الى عقد اجتماع لهم في الاراضي الفلسطينية (لتصل رسالة واضحة وصريحة الى السجان بأننا لن نترك قضيتنا ولن يبقى السجين تحت قيد هذا السجان الغاصب). وعلى هامش اعمال المؤتمر التقى الحلبوسي بملك الاردن عبد الله الثاني. وبحث الجانبان (تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والملفات ذات الاهتمام المشترك).ونقل بيان لمكتب الحلبوسي عنه قوله خلال اللقاء إن (العراق الذي خاض حربا ضد الإرهاب نيابةً عن أشقائه والعالم لا بدَّ من تضافر جميع الجهود لدعمه واستقراره، ما سيُسهم بدوره في استقرار المنطقة) مؤكدا (ضرورة توسيع آفاق التعاون بين البلدين في المجالات كافة، وفي مقدمتها الأمن والإعمار وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين).من جهته جدَّد الملك عبد الله موقف المملكة الداعم للعراق، مبديا (استعداد الاردن للمساهمة بشكلٍ كبيرٍ في تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار). كما بحث رئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم، مع مجلس العلاقات العربية والدولية المستجدات السياسية في العراق والمنطقة والتحديات على الساحتين العربية والدولية. ونقل بيان لمكتب الحكيم قوله خلال اللقاء الذي حضرته قيادات في التحالف بأنهم (ضيوف على تحالف الاصلاح والاعمار، التحالف الذي يتسم بالوطنية حيث جميع مكونات الشعب العراق حاضرة وممثله فيه)، مشيرا الى ان (العراق قدم نموذجاً في ترسيخ الديمقراطية ولا يمكن الا ان يكون جسرا بين فرقاء المنطقة).وأعرب عن تمنياته للوفد المكون من شخصيات سياسية ترأست حكومات عربية ومؤسسات فاعلة طيب الاقامة في العراق وأكد ان ( وجود مثل هذه الوفود يعكس صورة جميلة عن بغداد وعن واقع الحياة في العراق).