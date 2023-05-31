صالح الصحن يفتح لـ (الزمان) خزانته

حكايا ألف ليلة وليلة في الإذاعة والتلفزيون

عبدالقادر الدليمي

المخرج التلفزيوني والأكاديمي الدكتور صالح الصحن يفتح خزانته لـ(الزمان) ويقول (أخرجت العديد من البرامج والأفلام الوثائقية الكثيرة، وكتبت الكثير من الدراسات والبحوث والمقالات في الصحف العراقية والعربية.وأنا تدريسي في كلية الفنون الجميلة).

{ من هو ضيفنا اليوم ؟

– هو صالح علي الصحن المولود في الأول من تموز عام 1955 في مدينة بغداد ، متزوج ، خريج جامعة بغداد/ كلية الفنون الجميلة ، ماجستير في الإخراج التلفزيوني وحاصل على شهادة الدكتوراه من نفس الكلية، وهنا وجهت له سؤالًا: دكتور صالح { وماذا تعمل الآن ؟

– أنا الآن تدريسي في كلية الفنون الجميلة ، ورئيس الملتقى الإذاعي والتلفزيوني بإتحاد الأدباء والكتاب في العراق منذ أكثر من عشر سنوات.

– وهنا وجهت له سؤالًا آخر :

{ وهل أصدرت شيئًا لغاية الآن ؟

– أجابني :كتاب حكايات ألف ليلة وليلة في السينما والتلفزيون ، وهنا قاطعته وقلت:

{ أليس هذا الموضوع كان أطروحتك لنيل شهادة الدكتوراه ؟

– أجابني : نعم يا دكتورنا العزيز وأنت كنت أحدٍ المناقشين وطالبت إدارة الكلية أن تنشر هذه الأطروحة بعد وضعها بكتاب.

{ وماذا بعد يا دكتور صالح ؟

– أجاب وهو يكمل : كتاب الشخصية في الدراما التلفزيونية ونشر الكتاب من قبل دار صفحات في دمشق ومكتبة عدنان في بغداد .

وهنا قلت له: وهذه كانت رسالتك لنيل شهادة الماجستير ، وأين صدر كتابك عن حكايات الف ليلة وليلة، قال الصحن: نشر من قبل دار ضفاف للنشر في الشارقة بدولة الإمارات العربية ،كما نشرت العديد من النقود والدراسات والمقالات في الصحف العراقية والعربية.

وهنا وجهت له سوألا أكاديميًا:

{ وماذا عن البحوث ؟

– كتبت بحثًا تحت عنوان (العلاقة الجدلية بين النظرية والتطبيق في الإخراج السينمائي) وكتبت بحثا آخر تحت عنوان (الخطاب التعبيري في التلفزيون) وآخر بعنوان (المشكلات القائمة بين المخرج والممثل في السينما والتلفزيون) إضافة لعدد آخر من البحوث .

{ وماذا عن خبراتك العديدة في إخراج البرنامج والأفلام الوثائقية والإشراف على إنتاجك الوفير جدا يا أبا أصيل ؟

– كما تفضلت يا دكتورنا الغالي كثيرة وكثيرة جدا لكنني سأوجز :كما تعلم كنت مخرجًا في تلفزيون بغداد/ العراق أكثر من عشرين عامًا ، وأنتح يوميًا ، فلسطين التأريخ والقضية ، وهي سلسلة بـ12حلقة لصالح إتحاد الإذاعات العربية، (حدث في رمضان) وهو برنامج مسلسل يقع بثلاثين حلقة عام 2001/1995 إنتاج مكتب ميديا،حول محلات بغداد ، أصول ومسميات ، وهو تسجيلي يقع بثلاثين حلقة إنتاج عام 1997، وكانت هذه سلسلة من الافلام الوثائقية، برنامج (كي لا ننسى) سلسلة من الإفلام التسجيلية عن الحرب على العراق، فيلم تسجيلي بعنوان (جمال عبدالناصر) إنتاج عام 2001، فيلم تسجيلي بعنوان (حرب العراق) لقناة BBC القناة الرابعة وكذلك فيلم بعنوان ( الوان الرمال) أيضا لقناة BBC أنتج في عمان عام 2005.

كما أخرجت برامج تلفزيونية كثيرة أذكر منها (برنامج عشرة دقائق) تقديم أمل المدرس، وبرنامج (دقائق يومي) تقديم خيرية حبيب .

والصديق الطيب والإنسان الخير صالح الصحن عضو عامل في نقابة الفنانين العراقين ونقابة الصحفيين وإتحاد الإذاعيين والتلفزيونيين ،وهذا الإنسان المثابر والمثقف ذو الأخلاق والقيم الحسنة طيب للغاية ويقدم العون والمساعدة لمن يحتاجها، والحديث معه ذو شجون وشؤون ، وغلقت سماعة الهاتف بين بغداد الحبيبة وبرلين .