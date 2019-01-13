صالحي‭: ‬نستطيع‭ ‬تصميم‭ ‬الوقود‭ ‬النووي‭ ‬المخصب‭ ‬بنسبة‭ ‬20‭ ‬بالمائة

ايران تهدد وارسو بالرد وتذكّرها باستضافة مائة الف بولندي فارين في الحرب العالمية
طهران – الزمان
أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن الوزارة استدعت القائم بأعمال السفارة البولندية في طهران للاحتجاج على قرار وارسو استضافة مؤتمر اعتبرته الجمهورية الإسلامية “معادٍ لإيران”.
وأوضح قاسمي في قناته على تطبيق “تلغرام” أنه تم استدعاء القائم بالأعمال البولندي “للاحتجاج على ما يدعى مؤتمر السلام والأمن”.
وأضاف أنه تم إبلاغ القائم بالأعمال بأن “هذا تصرف عدائي من قبل الولايات المتحدة ضد إيران ويتوقع من بولندا الامتناع عن مجاراة الولايات المتحدة في عقد هذا المؤتمر”.
وذكرت تقارير أن القائم بالأعمال البولندي ويتشخ أونلت قال إن المؤتمر الذي سيعقد في وارسو بتاريخ 13 و14 شباط/فبراير لن يكون ضد إيران وأن بولندا لا تشارك الولايات المتحدة تصريحاتها الأخيرة ضد إيران.
وقال المسؤول الإيراني إن التصريحات غير كافية وإن بلاده “ستضطر إلى الرد” في حال لم تتراجع بولندا عن استضافة القمة.
وانتقدت إيران الاجتماع بشدة مشيرة إلى أن الجمهورية الإسلامية التي كانت تعاني من الفقر عقب الاجتياح الي نفذته بريطانيا والاتحاد السوفياتي آنذاك، استقبلت أكثر من مئة ألف لاجئ بولندي خلال الحرب العالمية الأولى.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت سابق هذا الأسبوع إن “الحكومة البولنديّة لا يُمكنها محو العار: ففي حين أنقذت إيران بولنديّين خلال الحرب العالميّة الثانية، تستضيف (بولندا) الآن سيركًا معاديا لإيران”.
من جهته اعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي، الاحد، عن قدرة العلماء النوويين الايرانيين على تصميم الوقود النووي الحديث المخصب بنسبة 20 بالمئة.
وأفادت وكالة تسنيم الايرانية للأنباء بأن علي اكبر صالحي، قال في تصريح له، تقدمنا في العلوم والصناعة النووية بشكل يمكننا بدلاً من الهندسة العكسية واستخدام تصاميم الاخرين، تصميم وقود جديد وهذا الامر انجاز كبير للبلاد.
واضاف، ان مفاعل طهران النووي كان يعمل بالوقود القديم لكن الوقود الحديث يزيد إنتاجية المفاعل.
وتابع، قد بدأت الاجراءات الاولية لتصميم الوقود النووي المخصب بنسبة 20 بالمئة واصبحنا على اعتاب ذلك، وهو منتج مختلف عن الوقود السابق المخصب بنسبة 20 بالمئة، وأي مفاعل يتم انشاؤه يمكننا توفير الوقود له كمفاعل طهران.
واعتبر توفير الوقود وبناء غرفة السيطرة من المفاصل الرئيسية للمفاعل النووي، قائلا، ان تصميم المفاعل قد بات ممكناً جداً للمتخصصين الايرانيين.