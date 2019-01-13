صالحي‭: ‬نستطيع‭ ‬تصميم‭ ‬الوقود‭ ‬النووي‭ ‬المخصب‭ ‬بنسبة‭ ‬20‭ ‬بالمائة

ايران‭ ‬تهدد‭ ‬وارسو‭ ‬بالرد‭ ‬وتذكّرها‭ ‬باستضافة‭ ‬مائة‭ ‬الف‭ ‬بولندي‭ ‬فارين‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية

طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬

أفاد‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬بهرام‭ ‬قاسمي‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬استدعت‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬السفارة‭ ‬البولندية‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬للاحتجاج‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬وارسو‭ ‬استضافة‭ ‬مؤتمر‭ ‬اعتبرته‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬“معادٍ‭ ‬لإيران”‭.‬

وأوضح‭ ‬قاسمي‭ ‬في‭ ‬قناته‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬“تلغرام”‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬استدعاء‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬البولندي‭ ‬“للاحتجاج‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يدعى‭ ‬مؤتمر‭ ‬السلام‭ ‬والأمن”‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إبلاغ‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬بأن‭ ‬“هذا‭ ‬تصرف‭ ‬عدائي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬ويتوقع‭ ‬من‭ ‬بولندا‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬مجاراة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر”‭.‬

وذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬أن‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬البولندي‭ ‬ويتشخ‭ ‬أونلت‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬سيعقد‭ ‬في‭ ‬وارسو‭ ‬بتاريخ‭ ‬13‭ ‬و14‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬وأن‭ ‬بولندا‭ ‬لا‭ ‬تشارك‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تصريحاتها‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭.‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬الإيراني‭ ‬إن‭ ‬التصريحات‭ ‬غير‭ ‬كافية‭ ‬وإن‭ ‬بلاده‭ ‬“ستضطر‭ ‬إلى‭ ‬الرد”‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬تتراجع‭ ‬بولندا‭ ‬عن‭ ‬استضافة‭ ‬القمة‭.‬

وانتقدت‭ ‬إيران‭ ‬الاجتماع‭ ‬بشدة‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬الفقر‭ ‬عقب‭ ‬الاجتياح‭ ‬الي‭ ‬نفذته‭ ‬بريطانيا‭ ‬والاتحاد‭ ‬السوفياتي‭ ‬آنذاك،‭ ‬استقبلت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬ألف‭ ‬لاجئ‭ ‬بولندي‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الأولى‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬إن‭ ‬“الحكومة‭ ‬البولنديّة‭ ‬لا‭ ‬يُمكنها‭ ‬محو‭ ‬العار:‭ ‬ففي‭ ‬حين‭ ‬أنقذت‭ ‬إيران‭ ‬بولنديّين‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالميّة‭ ‬الثانية،‭ ‬تستضيف‭ ‬(بولندا)‭ ‬الآن‭ ‬سيركًا‭ ‬معاديا‭ ‬لإيران”‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬اعلن‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬الطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬الايرانية‭ ‬علي‭ ‬اكبر‭ ‬صالحي،‭ ‬الاحد،‭ ‬عن‭ ‬قدرة‭ ‬العلماء‭ ‬النوويين‭ ‬الايرانيين‭ ‬على‭ ‬تصميم‭ ‬الوقود‭ ‬النووي‭ ‬الحديث‭ ‬المخصب‭ ‬بنسبة‭ ‬20‭ ‬بالمئة‭.‬

وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬الايرانية‭ ‬للأنباء‭ ‬بأن‭ ‬علي‭ ‬اكبر‭ ‬صالحي،‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬له،‭ ‬تقدمنا‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬والصناعة‭ ‬النووية‭ ‬بشكل‭ ‬يمكننا‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الهندسة‭ ‬العكسية‭ ‬واستخدام‭ ‬تصاميم‭ ‬الاخرين،‭ ‬تصميم‭ ‬وقود‭ ‬جديد‭ ‬وهذا‭ ‬الامر‭ ‬انجاز‭ ‬كبير‭ ‬للبلاد‭.‬

واضاف،‭ ‬ان‭ ‬مفاعل‭ ‬طهران‭ ‬النووي‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬بالوقود‭ ‬القديم‭ ‬لكن‭ ‬الوقود‭ ‬الحديث‭ ‬يزيد‭ ‬إنتاجية‭ ‬المفاعل‭.‬

وتابع،‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬الاجراءات‭ ‬الاولية‭ ‬لتصميم‭ ‬الوقود‭ ‬النووي‭ ‬المخصب‭ ‬بنسبة‭ ‬20‭ ‬بالمئة‭ ‬واصبحنا‭ ‬على‭ ‬اعتاب‭ ‬ذلك،‭ ‬وهو‭ ‬منتج‭ ‬مختلف‭ ‬عن‭ ‬الوقود‭ ‬السابق‭ ‬المخصب‭ ‬بنسبة‭ ‬20‭ ‬بالمئة،‭ ‬وأي‭ ‬مفاعل‭ ‬يتم‭ ‬انشاؤه‭ ‬يمكننا‭ ‬توفير‭ ‬الوقود‭ ‬له‭ ‬كمفاعل‭ ‬طهران‭.‬

واعتبر‭ ‬توفير‭ ‬الوقود‭ ‬وبناء‭ ‬غرفة‭ ‬السيطرة‭ ‬من‭ ‬المفاصل‭ ‬الرئيسية‭ ‬للمفاعل‭ ‬النووي،‭ ‬قائلا،‭ ‬ان‭ ‬تصميم‭ ‬المفاعل‭ ‬قد‭ ‬بات‭ ‬ممكناً‭ ‬جداً‭ ‬للمتخصصين‭ ‬الايرانيين‭.‬