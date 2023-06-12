صالات العراق تتغلّب على موريتانيا وتبلغ ربع نهائي كأس العرب

بغداد- الزمان

حجز المنتخبُ العراقيّ بطاقةَ التأهل للدور ربع النــــــــهائي مم بُطولةِ كأس العرب لكرةِ الصالات المقامة حاليا في مدينةِ جدة الســــــــعوديّة، بعد تغلبه على نظيره الموريتاني بنتيجةِ 4-1 في المباراةِ التي أقيمت مســـــــاء اليوم الأحد، في اختتام دوري المجـــــــموعات.

هدف ثالث

افتتح العراقُ التسجيلَ عن طريق وليد خالد في الدقيقةِ 13 من الشوط الأول، وأضاف زميله اللاعب فادي علاء الهدفَ الثاني عند الدقيقة 17 لينتهي هذا الشوط بتقدم العراق بهدفين من دون رد.

وزاد العراقُ رصيده من الأهداف في بدايةِ النصف الثاني من المباراة، بعد أن نجحَ حيدر كريم بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 21 واختتم غيث رياض أهدافَ العراق، لتنتهي المباراة بفوز العراق بأربعة أهدافٍ مقابل هدف واحد.

وبهذا الانتصار، تأهلَ المنتخب العراقيّ ثاني المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط بفارق الأهدافِ عن المنتخب المصريّ الذي حل بالمركز الأول بالرصيد نفسه من النقاط.

وأشاد رئيس الوفد “يحيى زغير” بهذا الفوز الذي جاءَ تتويجاً للجُهودِ السخية التي بذلت من قبل الملاكِ الإداري والتدريبي واللاعبين وتكاتفهم، ما أثمر عن التأهلِ إلى الدور ربع النهائي عن جدارةٍ واستحقاق.

وأضافَ: إن المنتخبَ يسير بخطواتٍ واثقةٍ نحو الأدوار النهائية للبطولة.

واكتمل عــــــــقدُ الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرةِ الصالات، حيث تأهـــــلت منتخباتُ ليبيا والجزائر والسعودية عن المجموعة الأولى، والمغرب والكويت ولبنان عن المجموعة الثانية، والعراق ومصر عن المجموعةِ الثالثة.

وتقام مباريات هذا الدور بعد اليوم الثلاثاء، إذ يلتقي المنتخبُ الليبي مع لبنان والجزائر تقابل العراق، والمغرب تواجه السعوديّة ومصر يلاعب الكويت.