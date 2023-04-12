صالات التكنولوجية تستهل مشوارها في البطولة الرمضانية بتخطي الرشيد

بغداد- ساري تحسين

استهل فريق طلبة الجامعة التكنولوجية للصالات مشواره في البطولة الرمضانية المفتوحة بكرة القدم للصالات بالفوز على فريق كلية الرشيد الجامعة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة اهداف في المباراة التي جرت على ملعب الجامعة المستنصرية ضمن المجموعة الرابعة للبطولة التي تنظمها الجامعة المستنصرية بالتعاون مع جامعتي الفراهيدي واوروك وكليات الاسراء والرافدين والسلام بإشراف قسم النشاطات الطلابية في جهاز الإشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبمشاركة 22 فريقا قسمت إلى اربع مجموعات.

وتناوب على تسجيل أهداف فريق الجامعة التكنولوجية اللاعبون صالح هادي وعلي جاسم ورسول صباح وحيدر صباح وأمين محمد .

مباراة مهمة

وسيخوض فريق التكنولوجية مباراة مهمة أمام فريق كلية السلام الجامعة في الساعة الحادية عشـرة والنصف من اليوم الخميس على ملعب الجامعة المستنصرية إذ ســـــــيتاهل الفائز منهما إلى الدور نصف النهائي .

ويشرف على فريق التكنولوجية كل من المدربين حسين عبد الرضا ووليد ناطق . وكان فريق كلية السلام قد تغلب في مباراته الأولى على فريق جامعة كلكامش بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. وجرت منافسات البطولة بنظام التسقيط الفردي.