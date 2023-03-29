إنطلاق منافسات المربع الذهبي لدوري الطائرة الممتاز

صافرة اليد تحجز مقعدها في دورة الألعاب الآسيوية

بغداد- الزمان

أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، أن التحكيم العراقي للعبة سيكون حاضراً في دورة الألعاب الآسيوية في الصين.وقال المتحدث باسم الاتحاد كاظم كامل في تصريح صحفي إن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، تسمية الحكمان الدوليان فاضل كاظم و خالد شاكر ضمن الطواقم التحكيمية لإدارة مباريات دورة الألعاب الآسيوية.وأوضح كامل أن هذا الاختيار يأتي نظراً لكفأتهما في إدارة المباريات التي تم تكليفهم فيها في البطولات السابقة على مستوى الدوري العراقي محلياً والآسيوي قارياً والعربي إقليمياً.يذكر أن دورة الألعاب الآسيوية ستقام في مدينة هانجزو الصينية خلال الفترة من 23 آب ولغاية 8 أيلول 2023.

ومن جهة اخرى تنطلق، يوم غد الجمعة منافسات المربع الذهبي الاول للدوري الممتاز بإقامة مباراتين تحتضنها قاعة الزبير في محافظة البصرة.وقال رئيس اتحاد اللعبة جميل العبادي في تصريح صحفي إن يوم غد الجمعة سيشهد إقامة لقاءين مهمين، الاول يجمع صاحب الارض والجمهور فريق فاز الجنوب بضيفه فريق أربيل في تمام الساعة التاسعة ليلاً يليها لقاء آخر يجمع البيشمرگة والشرطة في الساعة الحادية عشر.وأضاف تستكمل يوم السبت المقبل مواجهات التجمع الاول، اذ سيلاقي البيشمرگة منافسه أربيل ويلاعب الشرطة فريق غاز الجنوب في نفس توقيتات اليوم الاول.وأشار العبادي الى ان ختام المنافسات سيكون يوم الأحد المقبل، اذ سيلاقي فريق الشرطة منافسه أربيل ويواجه البيشمرگة غاز الجنوب.