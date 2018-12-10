في المرمى

صاعقة إلى متى؟ – عبد الحكيم مصطفى

الدورة التدريبية الدولية باللياقة البدنية التي اقيمت مؤخرا ً في قاعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بغداد في الجادرية، والتي نظمتها شعبة المراكز التدريبية بقسم الرياضة المدرسية في المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي بوزارة التربية، نشاط جيد ولكن هل يمكن القول ان الدورة حققت اهدافها.. اجابتي على هذا التساؤل هي كلا.. اللياقة البدنية موضوع كبير جداً لا يمكن تقديم كل ما يخص عناصرها الخمسة المعروفة، القوة والمرونة والسرعة والرشاقة والمطاولة، في يومين او ثلاثة ايام، بل وحتى في اسبوعين، بالشكل الذي يمكن للمشارك الى الدورة الاستفادة منها.. التساؤل ذاته يتكرر هو الى متى تستمر هذه الجهة الادارية الرياضية او تلك، في تنظيم مثل هذه الدورات الصاعقة التي سقفها الزمني اسبوع واحد في احسن الاحوال.. هذه الدورات الصاعقة والبعض يطلق عليها تسمية المكثفة هي اسقاط فرض ليس إلا، وهدر للمال العام.. وعوضاً عنها ممكن اقامة دورة لا يقل سقفها الزمني عن شهر، وفي مدة زمنية تلائم المشاركين في الدورة، ولا تتعارض مع مناهج عمل وارتباطات المحاضرين تقوم بادارتها فنياً كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بغداد، يزج فيها مدربو المنتخبات المدرسية الوطنية لكل الفعاليات الرياضية، او المدربين الذين سيختصون بالاعداد البدني في المنتخبات السالفة الذكر.. في هذه الحالة يجب ان يكون للدورة منهاج علمي رصين هدفها ليس تزويد المشارك بالمعلومات النظرية، وانما إعداد المشارك لان يكون مدرب مختص باللياقة البدنية، مؤهل تماما لشغل موقع مدرب الاعداد البدني في الكادر التدريبي لهذا المنتخب المدرسي الوطني او ذاك .. و لا اعرف الى اي مدى يمكن اعتبار الدورة التدريبية باللياقة البدنية التي نظمتها شعبة المراكز التدريبية بقسم الرياضة المدرسية في المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي بوزارة التربية، على انها دولية، وهذا تساؤل يطرح نفسه بقوة لان الخبر الذي نشرته وسائل اعلام محلية يشير الى ان المشاركين في الدورة كانوا من كوادر الرياضة المدرسية العراقية، فكيف يمكن لدورة كهذه ان تكون دولية. وأؤكد مرة اخرى ان اللياقة البدنية علم قائم برأسه أكبر بكثير من ان يختصر دراسته في اربعة ايام او سبعة ايام.. وقيام شعبة المراكز التدريبية بقسم الرياضة المدرسية في المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي بوزارة التربية، بتنظيم دورة تدريبية دولية باللياقة البدنية، بالتعاون والتنسيق مع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بغداد، مناسبة لدعوة كل (المؤسسات) الرياضية بمنح مدرب اللياقة البدنية، الخصوصية التامة، لان عمله مستقل عن عمل المدرب الاول.