صادق المخزومي .. مؤرخ شغوف بتوثيق الجغرافية المجتمعية و التأريخ الشفاهي لمدينة النجف – حسن الجرّاح

يعد الدكتور صادق المخزومي من المؤرخين الدؤوبين الذين أهتموا بتوثيق و ترميم الذاكرة الجغرافية و السوسيولوجية للمجتمع النجفي ، معتمداً على طريقة التوثيق الشفاهي ليكون رصيداً ضخماً يقوم بتحليله و مقاطعته مع بقية المعطيات المتوفرة لديه ، لتكون النتيجة مادة توثيقية تشح بقية المصادر في ذكرها .

ولد المؤرخ المخزومي في (10 يوليو 1951) .. و إسمه الكامل صادق شاكر محمود زائر دهام المخزومي ، و هو مؤرخ و محقق و مؤلف عراقي من مواليد محلة العمارة في النجف العتيقة . تخصَّصَ في دراسة الأديان و التراث الفكري و توثيق التأريخ الشفاهي ، و ألّف موسوعةً تفصيليةً عن الجغرافية الإجتماعية لمدينة النجف القديمة ، و معجماً عن دروب بغداد في فترة الخلافة العباسية ، و معجماً عن أصناف الحرف و المهن و الوظائف في مدينة النجف ، بالإضافة الى تأليفه لثلاثة عشر كتاباً في التأريخ و التراث و الأديان و الاجتماع ، و عشرات المقالات في بطون المجلات و الصحف.

الحياة المبكرة و التعليم

ينتمي المخزومي الى أسرة زائر دهام النجفية و التي سميت بهذا الأسم ، لأن الشيخ دهام كان قد زار مرقد الأمام علي بن موسى الرضا في مشهد بخراسان ، فلحق بإسمه كلمة زائر التشريفية و صار لا يعرف الا بها ، و ضمت الأسرة بين جنباتها عدداً من رجال الدين والأدباء والأكاديميين أمثال الشيخ علي زائر دهام وكيل المرجع السيد أبي الحسن الأصفهاني و إمام مسجد براثا في بغداد ، و آية الله الشيخ حسين زائر دهام و الشاعر حسن زائر دهام المخزومي ، و النحوي اللغوي مهدي المخزومي .في هذه الأجواء وفي بيئة النجف العلمية و الأدبية أنهى صادق المخزومي تعلّمَ أساسيات التربية و التعليم في مدرسة السلام الإبتدائية في النجف عام 1963 ? ثم دخل متوسطة الخورنق فالإعدادية الخارجية التي تخرج منها عام 1973? و بعد فترة أكمل دراسة الفقه بالنجف في كلية الفقه التابعة للجامعة المستنصرية عام 1978 ? ثم نال الماجستير في تخصص الحضارة و التراث عام 2000 ? و نال الدكتوراه من معهد التراث للدراسات العليا بالجامعة العربية بتخصص التراث الفكري و العلمي ، و شد الرحال بعدها الى لبنان لينال شهادة دكتوراه في علمي الأديان و الأجتماع الديني من كلية القديس يوسف بالجامعة اليسوعية عام 2015 و كانت دراسته بعنوان العلاقات الإسلامية المسيحية في القرن 1هـ/7م- بحث في الفكر الاسلامي والممارسة التأريخية .

أسس المخزومي مؤسسة أديان للثقافة و الحوار غير الحكومية ضمن مسجد الجواد في النجف ، و تهتم هذه المؤسسة بالنشر و التوثيق المتعلق بحوار الأديان و التنوع الثقافي و اقامة الندوات و الجلسات النقاشية المتعلقة بهذا الصدد .

مؤلفاته

مشهد أمير المؤمنين (ع) . . متخيل التأريخ و أثره الإجتماعي الفقيه جواد العاملي (1226ه-1821م) : و رسالة الذَّبِ عن النجف . موسوعة الجغرافية الاجتماعية : النجف الأشرف (2800 صفحة) بواقع خمسة أجزاء . زيارة الأربعين : دراسة سوسيولوجية ميدانية . سوسيولوجيا الزيارات عند الشيعة . إدارة التعددية الدينية في الإسلام النبوي . الفضائل العلوية : شرح المرتضى على مذهبة الحميري البائية_ دراسة و تحقيق الإسلام و المسيحية : سوسيولوجيا العصور التأسيسية . معجم دروب بغداد في العصور العباسية . المشيخة البغدادية : موارد أبن عساكر عن بغداد (1440 صفحة) .11. موارد أبن عساكر عن بغداد – دكتوراه في التراث الفكري و العلمي العربي-الجامعة العربية- معهد التاريخ للدراسات العليا . كتاب المعارف لابن قتيبة – منهجه و موارده . التشيّع في الكوفة قبل مجيء الإمام علي (عليه السلام) . المجالس النجفية : مواقف و طرائف . معجم الأصناف النجفية : المهن و الحرف و الوظائف (1600 صفحة) بواقع ستة أجزاء . مقدمة كتاب فاطمة بنت محمد لمؤلفه كريستوفر بول كلوهسي .

{ : مترجم وكاتب مهتم بالشأن النجفي