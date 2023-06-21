صاحبة نوبل في الاقتصاد: الأغنياء وراء زيادة وفيات المناخ في الدول الفقيرة

باريس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حذرت‭ ‬إستير‭ ‬دوفلو‭ ‬الحائزة‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للاقتصاد‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬أجرتها‭ ‬معها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭ ‬الذي‭ ‬تتسبب‭ ‬به‭ ‬الدول‭ ‬الغنية‭ ‬سيكبد‭ ‬الدول‭ ‬الفقيرة‭ ‬زيادة‭ ‬حادة‭ ‬في‭ ‬الوفيات،‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬ضريبة‭ ‬عالمية‭ ‬لمساعدة‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬تبعاته‭. ‬تقول‭ ‬خبيرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الفقر‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬‮«‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نسأل‭ ‬أنفسنا‭ ‬عن‭ ‬تأثير‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬على‭ ‬معدل‭ ‬الوفيات‭ ‬في‭ ‬أفقر‭ ‬البلدان‭. ‬والخلاصة‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬سيتسبب‭ ‬ب73‭ ‬حالة‭ ‬وفاة‭ ‬لكل‭ ‬100‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬اضافي‮»‬‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬القرن‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يبدو‭ ‬ذلك‭ ‬رقما‭ ‬مجردا‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬ملموسا‭ ‬للغاية‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬يعادل‭ ‬جميع‭ ‬الوفيات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬اليوم‮»‬‭ ‬مذكرة‭ ‬أن‭ ‬البلدان‭ ‬الفقيرة‭ ‬موجودة‭ ‬أصلا‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الأكثر‭ ‬احترارا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الكوكب‭ ‬مثل‭ ‬منطقة‭ ‬الساحل‭.‬

وقالت‭ ‬الاستاذة‭ ‬التي‭ ‬تشغل‭ ‬منصب‭ ‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬الفقر‭ ‬والسياسات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬كوليج‭ ‬دو‭ ‬فرانس‭ ‬والاستاذة‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬للتكنولوجيا‭(‬MIT‭) ‬التي‭ ‬توجه‭ ‬اصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬الى‭ ‬الدول‭ ‬الغنية‭ ‬‮«‬كل‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬الكربون‭ ‬الذي‭ ‬نضعه‭ ‬في‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭ ‬يزهق‭ ‬أرواحا‭ ‬بشرية‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬‮«‬نفرض‭ ‬تكلفة‭ ‬باهظة‭ ‬على‭ ‬البلدان‭ ‬الاكثر‭ ‬فقرا‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬نقرر‭ ‬فيها‭ ‬العيش‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

دوفلو‭ ‬رائدة‭ ‬التجارب‭ ‬الميدانية‭ ‬التي‭ ‬جعلتها‭ ‬تنال‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬أبهيجيت‭ ‬بانيرجي‭ ‬ومايكل‭ ‬كريمر،‭ ‬وخبيرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬وتعيش‭ ‬بين‭ ‬باريس‭ ‬وبوسطن،‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬أكثر‭ ‬إلحاحا‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬الفقر‭ ‬المدقع‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬انخفض‭ ‬إلى‭ ‬النصف‭ ‬منذ‭ ‬التسعينات‭.‬

تمكنت‭ ‬الدول‭ ‬الغنية‭ ‬من‭ ‬‮«‬إنفاق‭ ‬27‭%‬‭ ‬من‭ ‬اجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬لديها‭ ‬على‭ ‬تدابير‭ ‬لدعم‭ ‬سكانها‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الجائحة،‭ ‬بينما‭ ‬لم‭ ‬تنفق‭ ‬الدول‭ ‬الفقيرة‭ ‬سوى‭ ‬2‭%‬‭ ‬فقط‭ ‬و»رأت‭ ‬أن‭ ‬التضامن‭ ‬كان‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬الصفر‭ ‬تقريبا‮»‬‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬المساعدات‭ ‬الدولية‭ ‬أو‭ ‬اللقاحات‭. ‬وفاقمت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والتضخم‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬الوضع‭. ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتضامن‭ ‬الذي‭ ‬يفرضه‭ ‬الاحترار‭ ‬‮«‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬الأمر‭(…) ‬كعمل‭ ‬خيري‭ ‬أو‭ ‬جهد‭ ‬نبذله‭ ‬تجاه‭ ‬هذه‭ ‬البلدان‭ ‬الفقيرة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬مسؤولية‮»‬‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يقدر‭ ‬فيه‭ ‬الخبراء‭ ‬برعاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬حاجات‭ ‬البلدان‭ ‬النامية‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬الفي‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬سنويا‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬‮«‬فإن‭ ‬التزامات‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬المتكررة‭ ‬عدا‭ ‬عن‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬كافية،‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الإيفاء‭ ‬بها‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬دوفلو‭.‬

على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لم‭ ‬تحترم‭ ‬الدول‭ ‬بتاتا‭ ‬التزامها‭ ‬بدفع‭ ‬100‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬سنويا‭ ‬للتحول‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬الفقيرة‭ ‬ولم‭ ‬تجد‭ ‬بعد‭ ‬تمويلا‭ ‬لزيادة‭ ‬الاموال‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬مخصص‭ ‬للخسائر‭ ‬والأضرار‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬السابع‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬مصر‭.‬

قبل‭ ‬قمة‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬برعاية‭ ‬الرئيس‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬لتحسين‭ ‬الهندسات‭ ‬المالية‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬ملف‭ ‬المناخ،‭ ‬تتوقع‭ ‬دوفلو‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نية‭ ‬حقيقية‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬بقطع‭ ‬التزامات‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬دعت‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬آلية‭ ‬لفرض‭ ‬ضرائب‭ ‬على‭ ‬الدول‮»‬‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬دولي‭ ‬وتكون‭ ‬خاصة‭ ‬‮«‬ملزمة‮»‬،‭ ‬سواء‭ ‬لزيادة‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للضرائب‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬أو‭ ‬فرض‭ ‬ضرائب‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬أكبر‭ ‬الثروات‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

واقترحت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يخصص‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الضرائب‭ ‬مباشرة‭ ‬لدعم‭ ‬الأشخاص‭ ‬المعرضين‭ ‬للمخاطر‭ ‬المناخية‭. ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحويلات‭ ‬مالية‭ ‬تذهب‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬الحسابات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأشخاص‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬الفيضانات‭ ‬والحرارة‭ ‬الشديدة‭ ‬التي‭ ‬ستسمح‭ ‬لهم‭ ‬بالانتقال‭ ‬موقتا‭ ‬أو‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬للتأقلم‭ ‬مع‭ ‬نمط‭ ‬عيش‭ ‬جديد‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬الجزء‭ ‬الآخر‭ ‬سيستخدم‭ ‬‮«‬لتعزيز‭ ‬ايجاد‭ ‬حلول‭ ‬للتكيف‭ ‬مع‭ ‬العيش‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البلدان‭ ‬والتي‭ ‬ستشهد‭ ‬تحولات‭ ‬كبرى‮»‬‭.‬

و‮»‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الإجابات‭ ‬من‭ ‬الميدان‮»‬‭ ‬على‭ ‬نموذج‭ ‬التجارب‭ ‬الميدانية‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬والمعترف‭ ‬بها‭ ‬عالميا‭.‬

واضافت‭ ‬‮«‬ما‭ ‬نفعله‭ ‬لمعالجة‭ ‬الفقر‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نقوم‭ ‬به‭ ‬بالطريقة‭ ‬نفسها‭ ‬للتحول‭ ‬المناخي‭ ‬وعدم‭ ‬التخطيط‭ ‬لمشاريع‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬أو‭ ‬واشنطن‭ ‬لتطبيقها‭ ‬في‭ ‬السنغال‮»‬‭.‬