شيوخ ديالى يوقّعون الوثيقة البيضاء لوقف مغالاة الفصول العشائرية
ديالى ــ سلام الشمري
أعلنت مديرية شؤون العشائر في محافظة ديالى، توقيع أكثر من 100 شيخ على ما اسمته الوثيقة البيضاء للوقوف امام مغالاة الفصول العشائرية.
وقال مدير شؤون عشائر ديالى العميد علي محمود الربيعي لـ (الزمان) ، ان (اكثر من 100 شخصية عشائرية وقعت وثيقة تعهد تتضمن موقف ثابت وصريح لزعماء وشيوخ العشائر في مواجهة ظاهرة مغالاة الفصول والتي بدأت ترهق المجتمع وتؤدي الى سلبيات كبيرة).
واضاف الربيعي ، ان (الفصول هي لإحكام العدالة والانصاف وليس للضغط من اجل استنزاف الاموال) ، لافتا الى ان (عشائر ديالى كان لها موقف معلن في مواجهة المغالاة التي بدأت تثقل كاهل المجتمع في الآونة الاخيرة).
واشار الى ان (زعماء العشائر حددوا الفصول للحوادث بمختلف عناوينها والتي يجب المضي بها بعيدا عن اي مغالاة). الى ذلك اعلنت مديرية شرطة حماية الآثار والتراث/ قسم شرطة حماية آثار وتراث ديالى ، في بيان تلقته الــ (الزمان) ، ان (مفارزها القت القبض على ثلاث من المتهمين بموجب مذكرات قبض وفق المادة 44/ قانون الآثار). واضافت ، انه (تم تشكيل فريق عمل بتوجيه مباشر من مدير مديرية شرطة حماية الاثار والتراث، اللواء عواد خليل توفيق، ومفرزة من الشرطة المحلية، ومفرزة من مديرية مخابرات ديالى، بالاشتراك مع خلية صقور استخبارات ديالى، لتنفيذ امر القبض بحق المتهمين وتم القبض عليهم).
واشارت المديرية ، الى ان (القضية ما تزال قيد التحقيق لغرض العثور على القطع الأثرية التي كانت بحوزتهم).