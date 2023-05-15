

شيوخ ديالى‮ ‬يوقّعون الوثيقة البيضاء لوقف مغالاة الفصول العشائرية

ديالى ــ سلام الشمري‮ ‬

أعلنت مديرية شؤون العشائر في‮ ‬محافظة ديالى،‮ ‬توقيع أكثر من‮ ‬100 ‮ ‬شيخ على ما اسمته الوثيقة البيضاء للوقوف امام مغالاة الفصول العشائرية‮.‬

وقال مدير شؤون عشائر ديالى العميد علي‮ ‬محمود الربيعي‮ ‬لـ‮ (‬الزمان‮) ‬،‮ ‬ان‮ (‬اكثر من‮ ‬100 ‮ ‬شخصية عشائرية وقعت وثيقة تعهد تتضمن موقف ثابت وصريح لزعماء وشيوخ العشائر في‮ ‬مواجهة ظاهرة مغالاة الفصول والتي‮ ‬بدأت ترهق المجتمع وتؤدي‮ ‬الى سلبيات كبيرة‮).‬

واضاف الربيعي‮ ‬،‮ ‬ان‮ (‬الفصول هي‮ ‬لإحكام العدالة والانصاف وليس للضغط من اجل استنزاف الاموال‮) ‬،‮ ‬لافتا الى ان‮ (‬عشائر ديالى كان لها موقف معلن في‮ ‬مواجهة المغالاة التي‮ ‬بدأت تثقل كاهل المجتمع في‮ ‬الآونة الاخيرة‮).‬

واشار الى ان‮ (‬زعماء العشائر حددوا الفصول للحوادث بمختلف عناوينها والتي‮ ‬يجب المضي‮ ‬بها بعيدا عن اي‮ ‬مغالاة‮). ‬الى ذلك اعلنت مديرية شرطة حماية الآثار والتراث‮/ ‬قسم شرطة حماية آثار وتراث ديالى‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬بيان تلقته الــ‮ (‬الزمان‮) ‬،‮ ‬ان‮ (‬مفارزها القت القبض على ثلاث‮ ‬من المتهمين بموجب مذكرات قبض وفق المادة‮ ‬44‮/ ‬قانون الآثار‮). ‬واضافت‮ ‬،‮ ‬انه‮ (‬تم تشكيل فريق عمل بتوجيه مباشر من مدير مديرية شرطة حماية الاثار والتراث،‮ ‬اللواء عواد خليل توفيق،‮ ‬ومفرزة من الشرطة المحلية،‮ ‬ومفرزة من مديرية مخابرات ديالى،‮ ‬بالاشتراك مع خلية صقور استخبارات ديالى،‮ ‬لتنفيذ امر القبض بحق المتهمين وتم القبض عليهم‮).‬

واشارت المديرية‮ ‬،‮ ‬الى ان‮ (‬القضية ما تزال قيد التحقيق لغرض العثور على القطع الأثرية التي‮ ‬كانت بحوزتهم‮).‬