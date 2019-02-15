شيرين‭ ‬مسحورة‭ ‬ومحسودة‭ ‬

القاهرة‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

تحدثت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬شيرين‭ ‬عبدالوهاب،‭ ‬عن‭ ‬معاناتها‭ ‬مع‭ ‬السحر‭ ‬والحسد،‭ ‬وعلاقتهما‭ ‬بالتأثير‭ ‬على‭ ‬أعمالها‭ ‬الفنية‭.‬

شيرين،‭ ‬قالت‭ ‬خلال‭ ‬لقائها‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬«تخاريف»،‭ ‬مع‭ ‬الإعلامية‭ ‬وفاء‭ ‬الكيلاني،‭ ‬ولامذاع‭ ‬عبر‭ ‬فضائية‭ ‬mbc،‭ ‬إنها‭ ‬تشعر‭ ‬بالحسد‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬كسولة‭ ‬ولذلك‭ ‬تخضع‭ ‬للرقية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬والدتها‭ ‬وتعمل‭ ‬لها‭ ‬عروسة‭ ‬وتكتب‭ ‬عليها‭ ‬أسماء‭ ‬وسط‭ ‬ضحك‭ ‬عائلتها‭. ‬كما‭ ‬كشفت‭ ‬خلال‭ ‬الحلقة‭ ‬أنها‭ ‬عانت‭ ‬كثيرًا‭ ‬من‭ ‬السحر‭ ‬بالكسل‭ ‬ووقف‭ ‬الحال،‭ ‬والمشي‭ ‬طواعية‭ ‬لناس‭ ‬معينة،‭ ‬ولجأت‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬المشايخ‭ ‬لتخليصها‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بالقرآن‭. ‬وأكدت‭ ‬خلال‭ ‬الحلقة‭ ‬أن‭ ‬إحدى‭ ‬السيدات‭ ‬بلبنان‭ ‬قالت‭ ‬لها:‭ ‬«لو‭ ‬بتركبي‭ ‬طائرة‭ ‬وبتعدي‭ ‬على‭ ‬بحر،‭ ‬كل‭ ‬السحر‭ ‬اللي‭ ‬معمولك‭ ‬يتفك»‭.‬

وقالت‭ ‬شيرين‭ ‬خلال‭ ‬الحلقة‭ ‬إن‭ ‬والدتها‭ ‬تبرع‭ ‬في‭ ‬قراءة‭ ‬الفنجان،‭ ‬وتكتشف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشياء‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬تخبرها‭ ‬بذلك‭ ‬ومنها‭ ‬عندما‭ ‬قررت‭ ‬تاجيل‭ ‬حفل‭ ‬زفافها‭ ‬هي‭ ‬والفنان‭ ‬حسام‭ ‬حبيب،‭ ‬ولم‭ ‬يخبرا‭ ‬والدتها‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬تغضب،‭ ‬ولكنها‭ ‬اكتشفت‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفنجان،‭ ‬وعندما‭ ‬غضبت‭ ‬عدلا‭ ‬عن‭ ‬قرارهما‭ ‬واحتفلا‭ ‬بزفافهما‭ ‬في‭ ‬وقته‭.‬

وأضافت‭ ‬شيرين‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬تخشى‭ ‬منها‭ ‬ي‭ ‬حياتها‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تفقد‭ ‬زوجها‭ ‬الفنان‭ ‬حسام‭ ‬حبيب‭.‬