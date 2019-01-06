شيرين‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬تدفع‭ ‬مجدداً‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬تهمة‭ ‬الاساءة‭ ‬لمصر‭ ‬

القاهرة‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

أصدرت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬شيرين‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬بيانًا‭ ‬رسميا‭ ‬ردت‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الاتهامات‭ ‬التي‭ ‬وجهت‭ ‬لها‭ ‬بشأن‭ ‬توجيه‭ ‬إهانة‭ ‬لبلدها‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬حفلها‭ ‬الأخير‭ ‬بمناسبة‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭. ‬و‭ ‬قالت‭ ‬شيرين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يصطاد‭ ‬في‭ ‬الماء‭ ‬العكر،‭ ‬ويتصيد‭ ‬لها‭ ‬أي‭ ‬كلمة‭ ‬حتى‭ ‬يتخذها‭ ‬ضدها،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬توجه‭ ‬أي‭ ‬كلمة‭ ‬فيها‭ ‬إساءة‭ ‬لبلدها‭ ‬مصر‭ ‬وأنها‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تفعل‭ ‬ذلك‭. ‬وعن‭ ‬جملة‭ ‬«أنا‭ ‬خسارة‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬دي»،‭ ‬قالت‭ ‬شيرين‭ ‬إن‭ ‬الموقف‭ ‬حدث‭ ‬بطرافة‭ ‬عندما‭ ‬سمعت‭ ‬صوتها‭ ‬يتردد‭ ‬بصدى‭ ‬صوت‭ ‬عالي‭ ‬أثناء‭ ‬غنائها‭ ‬بالفندق،‭ ‬فسألت‭ ‬الملحن‭ ‬حلمي‭ ‬بكر‭ ‬قائلة:‭ ‬«أنا‭ ‬سامعة‭ ‬صوتي‭ ‬4‭ ‬مرات‭ ‬بسبب‭ ‬المرايات‭ ‬مش‭ ‬كدة‭ ‬يا‭ ‬أستاذ‭ ‬حلمي،‭ ‬فرد‭ ‬عليها‭ ‬نعم،‭ ‬فقالت‭ ‬شيرين‭ ‬وهي‭ ‬تضحك‭ ‬انا‭ ‬خسارة‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬دي»‭. ‬المطربة‭ ‬المصرية‭ ‬أكدت‭ ‬خلال‭ ‬البيان‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لأحد‭ ‬ان‭ ‬يزايد‭ ‬على‭ ‬وطنيتها،‭ ‬وأنها‭ ‬تحب‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬وهي‭ ‬قطعة‭ ‬منه،‭ ‬ولم‭ ‬تقصد‭ ‬الآن‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬توجه‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬إساءة‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬الإعلامي‭ ‬تامر‭ ‬امين‭ ‬فتح‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬شيرين‭ ‬وطالب‭ ‬النقابة‭ ‬بمحاسبتها‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قالته‭ ‬في‭ ‬حفلها‭ ‬الأخير‭ ‬بأنها‭ ‬خسارة‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬بينما‭ ‬قالت‭ ‬النقابة‭ ‬إنها‭ ‬لم‭ ‬تتلق‭ ‬أي‭ ‬شكوى‭ ‬بشأن‭ ‬الفنانة‭ ‬شيرين‭ ‬عبدالوهاب‭.‬