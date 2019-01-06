شيرين‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬تدفع‭ ‬مجدداً‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬تهمة‭ ‬الاساءة‭ ‬لمصر‭ ‬

القاهرة - الزمان
أصدرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بيانًا رسميا ردت من خلاله على كل الاتهامات التي وجهت لها بشأن توجيه إهانة لبلدها مصر في حفلها الأخير بمناسبة العام الجديد. و قالت شيرين في بيان إن هناك من يصطاد في الماء العكر، ويتصيد لها أي كلمة حتى يتخذها ضدها، مشيرة إلى أنها لم توجه أي كلمة فيها إساءة لبلدها مصر وأنها لا يمكن أن تفعل ذلك. وعن جملة «أنا خسارة في البلد دي»، قالت شيرين إن الموقف حدث بطرافة عندما سمعت صوتها يتردد بصدى صوت عالي أثناء غنائها بالفندق، فسألت الملحن حلمي بكر قائلة: «أنا سامعة صوتي 4 مرات بسبب المرايات مش كدة يا أستاذ حلمي، فرد عليها نعم، فقالت شيرين وهي تضحك انا خسارة في البلد دي». المطربة المصرية أكدت خلال البيان أنه لا يمكن لأحد ان يزايد على وطنيتها، وأنها تحب هذا البلد وهي قطعة منه، ولم تقصد الآن أو في الماضي أن توجه له أي إساءة.
يُذكر أن الإعلامي تامر امين فتح النار على شيرين وطالب النقابة بمحاسبتها على ما قالته في حفلها الأخير بأنها خسارة في مصر، بينما قالت النقابة إنها لم تتلق أي شكوى بشأن الفنانة شيرين عبدالوهاب.