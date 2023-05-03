شيخ الأزهر يزور العراق في تموز المقبل

المجمع الفقهي يستنكر الإعتداء على مرقدين بالبصرة

بغداد – ندى شوكت

كشف عضو مجلس الشيوخ المصري خالد قنديل عن موعد زيارة شيخ الأزهر أحمد الطيب الى العراق في تموز المقبل.وقال قنديل خلال تضييفه في ملتقى بحر العلوم للحوار ببغداد أن (الطيب سيزور المرجع الديني الاعلى علي السيستاني في شهر تموز المقبل بحسب الموعد المحدد)، وأضاف ان (هذه الزيارة تاتي لما تمثله حوزة النجف والازهر من اهمية دينية واجتماعية واعتدال في العالم الاسلامي). وعد مجلس الرباط المحمدي في وقت سابق، الاستعداد لتحقيق هذه الزيارة وانجاحها ،ولاسيما ان العراق ومصر تربطهما علاقات اخوية وتاريخية على مر العصور. وقال نائب رئيس المجلس الشيخ محمد النوري لـ (الزمان) ان (المؤسسات الدينية في العراق كمجلس علماء الرباط المحمدي وديوان الوقف السني، على جهوزية واستعداد لتحقيق هذه الزيارة وانجاحها، ولاسيما ان العراق ومصر تربطهما علاقات اخوية وتاريخية على مر العصور، وتوقع ان يمتد انعكاسات الزيارة الى بلدان اخرى). وأوضح مصدر رسمي بمشيخة الأزهر لمراسل (الزمان) في القاهرة أن (الطيب أبدى استعداده في مناسبات عدة لزيارة العراق ولقاء أعلى المرجعيات الشيعية وعلى رأسها المرجع الديني علي السيستاني ، للوصول إلى قواسم مشتركة تنهي الاحتقان المذهبي بين الطائفتين بما يحقق وحدة المسلمين، إلا أن هناك أطرافا وضعت عراقيل لعدم إتمام تلك الزيارة حتى الآن لتحقيق مصالح ذاتية وتحقيق مكاسب سياسية، لكن الطيب لن ييأس من أجل تحقيق هذا الهدف). وفي تطور ، استنكر المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء في بيان تابعته (الزمان) امس (الاعتداء على مرقدي التابعين الجليلين الإمامين الحسن البصري ومحمد بن سيرين رضي الله عنهما ،وتعرضهما لأعمال تخريبية بعد سحب الحمايات منها)، واضاف ان (المجمع إذ يستنكر بشدة هذا الاعتداء ،فإنه يطالب رئاسة ديوان الوقف السني والحكومة المحلية في البصرة، بمحاسبة المعتدين والمقصرين وإعادة الحمايات لأماكن العبادة، وإعطاء مزيد عناية بإعادة إعمار مراقد الصحابة والأولياء الصالحين). الى ذلك ، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده وفاة المرجع الديني كاظم الحائري في ايران من دون معرفة الاسباب، فيما نشر احد المحللين السياسيين على حسابه الخاص (صورة الحائري وفوقها عبارة إنا لله وإنا إليه راجعون).