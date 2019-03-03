شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬يثير‭ ‬الجدل‭ ‬بوصفه‭ ‬تعدد‭ ‬الزوجات‭ ‬ظلماً‭ ‬للنساء

القاهرة-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬أكد‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬الإمام‭ ‬الأكبر‭ ‬أحمد‭ ‬الطيب‭ ‬أن‭ ‬تعدد‭ ‬الزوجات‭ ‬«ظلم‭ ‬للمرأة»‭ ‬وليس‭ ‬«الأصل»‭ ‬في‭ ‬الاسلام‭ ‬وأنه‭ ‬مشروط‭ ‬ومقيد،‭ ‬ما‭ ‬اثار‭ ‬جدلا‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬مصر‭. ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يدلي‭ ‬فيها‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬بتصريح‭ ‬حول‭ ‬مسألة‭ ‬تعدد‭ ‬الزوجات‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬منصبه‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬فكانت‭ ‬له‭ ‬بعض‭ ‬التصريحات‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬،‭ ‬خصوصا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أطلق‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬دعوة‭ ‬لتجديد‭ ‬الخطاب‭ ‬الديني‭ ‬عقب‭ ‬توليه‭ ‬السلطة‭ ‬عام‭ ‬2014‭. ‬لكنها‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يصف‭ ‬فيها‭ ‬التعدد‭ ‬(غير‭ ‬المشروط)‭ ‬ب»الظلم»‭. ‬وبعد‭ ‬ظهر‭ ‬السبت‭ ‬أصدر‭ ‬الأزهر‭ ‬بيانا،‭ ‬نشره‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي،‭ ‬أكد‭ ‬فيه—‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬المواقع‭ ‬الالكترونية‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬—‭ ‬أن‭ ‬الإمام‭ ‬الطيب‭ ‬«لم‭ ‬يتطرق‭ ‬مطلقا‭ ‬الى‭ ‬تحريم‭ ‬أو‭ ‬حظر‭ ‬تعدد‭ ‬الزوجات»‭. ‬وشدد‭ ‬البيان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬«حديث‭ ‬فضيلته‭ ‬انصب‭ ‬على‭ ‬فوضى‭ ‬التعدد‭ ‬وتفسير‭ ‬الآية‭ ‬الكريمة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالموضوع‭ ‬وكيف‭ ‬أنها‭ ‬تقيد‭ ‬هذا‭ ‬التعدد‭ ‬بالعدل‭ ‬بين‭ ‬الزوجات،‭ ‬كما‭ ‬رد‭ ‬فضيلته‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يعتبرون‭ ‬تعدد‭ ‬الزوجات‭ ‬هو‭ ‬الاصل»‭. ‬ولقي‭ ‬موقف‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬ترحيبا‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬القومي‭ ‬للمراة‭ ‬الذي‭ ‬أعربت‭ ‬رئيسته‭ ‬مايا‭ ‬مرسي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬السبت‭ ‬عن‭ ‬«عميق‭ ‬تقديرها‭ ‬وشكرها‭ ‬للشيخ‭ ‬الجليل‭ ‬امام‭ ‬الازهر‭ ‬الشريف‭ ‬عن‭ ‬مقولة‭ ‬الحق‭ ‬الصادرة‭ ‬منه‭ ‬ليس‭ ‬لاي‭ ‬غرض‭ ‬ولكنه‭ ‬بدافع‭ ‬تنوير‭ ‬العقول‭ ‬واظهار‭ ‬الحق،‭ ‬وتأكيده‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي‭ ‬الحنيف‭ ‬كرم‭ ‬المرأة‭ ‬وانصفها‭ ‬واعطاها‭ ‬حقوقا‭ ‬عديده‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬موجودة‭ ‬من‭ ‬قبل»‭.‬

وكان‭ ‬الازهر‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة،‭ ‬تصريحات‭ ‬للشيخ‭ ‬الطيب‭ ‬قال‭ ‬فيها‭ ‬إن‭ ‬«أولى‭ ‬قضايا‭ ‬التراث‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تجديد‭ ‬هي‭ ‬قضايا‭ ‬المرأة،‭ ‬لأن‭ ‬المرأة‭ ‬هي‭ ‬نصف‭ ‬المجتمع،‭ ‬وعدم‭ ‬الاهتمام‭ ‬بها‭ ‬يجعلنا‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬كنا‭ ‬نمشي‭ ‬على‭ ‬ساق‭ ‬واحدة»‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬«مسألة‭ ‬تعدد‭ ‬الزوجات‭ ‬تشهد‭ ‬ظلما‭ ‬للمرأة‭ ‬وللأولاد‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬تشويها‭ ‬للفهم‭ ‬الصحيح‭ ‬للقرآن‭ ‬الكريم‭ ‬والسنة‭ ‬النبوية»‭. ‬واضاف‭ ‬الطيب،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬أسبوعي‭ ‬يقدمه‭ ‬على‭ ‬القناة‭ ‬الفضائية‭ ‬الرسمية،‭ ‬«من‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬الأصل‭ ‬في‭ ‬الزواج‭ ‬هو‭ ‬التعدد‭ ‬مخطئون،‭ ‬وعلى‭ ‬مسؤوليتي‭ ‬الكاملة،‭ ‬فإن‭ ‬الأصل‭ ‬في‭ ‬القرآن‭ ‬هو‭ ‬+فإن‭ ‬خِفتُم‭ ‬ألا‭ ‬تعدلوا‭ ‬فواحدة+»‭. ‬وتابع‭ ‬«علينا‭ ‬أن‭ ‬نقرأ‭ ‬الآية‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬فيها‭ ‬مسألة‭ ‬تعدد‭ ‬الزوجات‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬فالبعض‭ ‬يقرأ‭ ‬+مثنى‭ ‬وثلاث‭ ‬ورباع+،‭ ‬وهذا‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الآية،‭ ‬وليس‭ ‬الآية‭ ‬كاملة،‭ ‬فهناك‭ ‬ما‭ ‬قبلها‭ ‬وما‭ ‬بعدها»‭.‬

وسأل‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬«هل‭ ‬المسلم‭ ‬فعلا‭ ‬حر‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يتزوج‭ ‬ثانية‭ ‬وثالثة‭ ‬ورابعة‭ ‬على‭ ‬زوجته‭ ‬الأولى؟‭ ‬أم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحرية‭ ‬مقيدة‭ ‬بشروط؟‭ ‬بمعنى‭ ‬أن‭ ‬التعدد‭ ‬+حق‭ ‬مقيد+‭ ‬أو‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬إنه‭ ‬رخصة،‭ ‬والرخصة‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬سبب،‭ ‬وإذا‭ ‬انتفى‭ ‬السبب‭ ‬بطلت‭ ‬الرخصة»‭.‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬«التعدد‭ ‬مشروط‭ ‬بالعدل‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يوجد‭ ‬العدل‭ ‬يحرم‭ ‬التعدد»‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العدل‭ ‬ليس‭ ‬متروكا‭ ‬للتجربة‭ ‬بمعنى‭ ‬أن‭ ‬الشخص‭ ‬يتزوج‭ ‬بثانية‭ ‬فإذا‭ ‬عدل‭ ‬يستمر‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يعدل‭ ‬فيطلق‭ ‬وإنما‭ ‬بمجرد‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬العدل‭ ‬يحرم‭ ‬التعدد،‭ ‬فالقرآن‭ ‬يقول‭ ‬«فإن‭ ‬خِفتُم‭ ‬ألا‭ ‬تعدلوا‭ ‬فواحدة»‭.‬

وعلى‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أثار‭ ‬موقف‭ ‬الشيخ‭ ‬الطيب‭ ‬تفاعلات‭ ‬وتعليقات‭ ‬عديدة‭ ‬بعضها‭ ‬مؤيد‭ ‬بشدة‭ ‬والبعض‭ ‬الآخر‭ ‬معارض‭ ‬بقوة‭.‬