شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬يرفض‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬افتتاح البيت‭ ‬الإبراهيمي

مصدر‭ ‬رسمي‭:‬موقفنا‭ ‬غير‭ ‬موجه‭ ‬ضد‭ ‬الامارات‭ ‬أو‭ ‬حوار‭ ‬الأديان‮ ‬

​القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بمشيخة‭ ‬الأزهر‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬اعتذار‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬البيت‭ ‬الإبراهيمي‭ ‬ليس‭ ‬موجها‭ ‬ضد‭ ‬الإمارات‭ ‬وليس‭ ‬له‭ ‬علاقة‭ ‬بالاعتبارات‭ ‬السياسية‭. ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬يكن‭ ‬كل‭ ‬حب‭ ‬وتقدير‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬ورئيسها‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭. ‬ولكن‭ ‬الاعتذار‭ ‬جاء‭ ‬لاعتبارات‭ ‬دينية‭ ‬وهي‭ ‬رفض‭ ‬الأزهر‭ ‬للمحاولات‭ ‬الخبيثة‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ ‬الخارجية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬إسرائيل‭ ‬لدمج‭ ‬الأديان‭ ‬في‭ ‬ديانة‭ ‬واحدة‭ ‬لأنّ‭ ‬ذلك‭ ‬يعد‭ ‬هدما‭ ‬للأديان،‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬الأزهر‭ ‬لا‭ ‬يعترض‭ ‬على‭ ‬التآخي‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬التقى‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬بالبابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬وأصدرا‭ ‬معاً‭ ‬وثيقة‭ ‬التآخي‭ ‬الإنسانية‭. ‬وكان‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالذكرى‭ ‬العاشرة‭ ‬لتأسيس‭ ‬بيت‭ ‬العائلة‭ ‬المصرية‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬التنبيه‭ ‬في‭ ‬الشكوك‭ ‬التي‭ ‬يثيرها‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬الخلط‭ ‬بين‭ ‬التآخي‭ ‬بين‭ ‬الدينين‭ ‬الاسلام‭ ‬والمسيحية‭ ‬وبين‭ ‬امتزاج‭ ‬الدينين‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدعوات‭ ‬تطمح‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬إلى‭ ‬مزج‭ ‬الديانة‭ ‬الاسلامية‭ ‬والمسيحية‭ ‬واليهودية‭ ‬في‭ ‬دين‭ ‬واحد‭ ‬وهي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬مصادرة‭ ‬حرية‭ ‬الاعتقاد‭ ‬والإيمان‭ .‬

‭ ‬فيما‭ ‬أوضح‭ ‬مجمع‭ ‬البحوث‭ ‬الإسلامية‭ ‬التابع‭ ‬للأزهر‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬دور‭ ‬العبادة‭ ‬لغير‭ ‬المسلمين‭ ‬لأداء‭ ‬شعائرهم‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬علي‭ ‬هوية‭ ‬واستقلال‭ ‬كل‭ ‬دين‭ ‬لا‭ ‬يعد‭ ‬دمجا‭ ‬للأديان‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الدعوات‭ ‬المشبوهة‭ ‬تدمج‭ ‬الأديان‭ ‬في‭ ‬دين‭ ‬واحد‭ ‬يتنافى‭ ‬مع‭ ‬الشعائر‭ ‬السماوية‭ ‬كافة‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬استقلالية‭ ‬كل‭ ‬دين‭ ‬وخصوصيتنا‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬احمد‭ ‬كريمة‭ ‬أستاذ‭ ‬الفقه‭ ‬المقارن‭ ‬بجامعة‭ ‬الأزهر‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أنّ‭ ‬محاولة‭ ‬البعض‭ ‬الترويج‭ ‬لدمج‭ ‬الأديان‭ ‬في‭ ‬دين‭ ‬واحد‭ ‬هي‭ ‬محاولة‭ ‬للترويج‭ ‬للفكر‭ ‬الماسوني‭ ‬وهي‭ ‬مخالفة‭ ‬للقرآن‭ ‬الكريم‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭: ‬جعلنا‭ ‬لكل‭ ‬منكم‭ ‬شرعة‭ ‬ومنهاجاً،‭ ‬و‭ ‬جاء‭ ‬قول‭ ‬رسول‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬خطبة‭ ‬الوداع‭: ‬اليوم‭ ‬أكملت‭ ‬عليكم‭ ‬دينكم‭ ‬واتممت‭ ‬عليكم‭ ‬نعمتي‭ ‬ورضيت‭ ‬لكم‭ ‬الإسلام‭ ‬دينا‭. ‬وبالتالي‭ ‬ما‭ ‬ينادي‭ ‬به‭ ‬البعض‭ ‬عن‭ ‬دمج‭ ‬الأديان‭ ‬هو‭ ‬ترويج‭ ‬للفكر‭ ‬الماسوني‭ ‬وهدم‭ ‬للإسلام‭.‬

‭ ‬بدوره‭ ‬قال‭ ‬الباحث‭ ‬والكاتب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬صالح‭ ‬النعامي‭ ‬ان‭ ‬افتتاح‭ ‬البيت‭ ‬الإبراهيمي‭ ‬هو‭ ‬محاولة‭ ‬لمنح‭ ‬بعد‭ ‬ديني‭ ‬لمسار‭ ‬التطبيع‭. ‬وأضاف‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬أبو‭ ‬الخير‭ ‬الباحث‭ ‬والأكاديمي‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الأديان‭ ‬أنّ‭ ‬مشروع‭ ‬البيت‭ ‬الإبراهيمي‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬تتمة‭ ‬لمشروع‭ ‬إتفاق‭ ‬ابراهام‭ ‬او‭ ‬إبراهيم‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬مشروع‭ ‬لإعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الذي‭ ‬تختفي‭ ‬فيه‭ ‬معالم‭ ‬العروبة‭ ‬والإسلام‭ ‬لصالح‭ ‬الرؤية‭ ‬الصهيونية‭ ‬وكل‭ ‬المشاريع‭ ‬المقبلة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الديانة‭ ‬الإبراهيمية‭ ‬الجديدة‭ .‬