شويكار‭: ‬مرضي‭ ‬لاعلاج‭ ‬له‭ ‬

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

عرضت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬شويكار‭ ‬تفاصيل‭ ‬جديدة‭ ‬عن‭ ‬حالتها‭ ‬الصحية،‭ ‬والتي‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬ابتعادها‭ ‬عن‭ ‬الاضواء‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬7‭ ‬سنوات‭.‬

شويكار‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬صحتها‭ ‬أصبحت‭ ‬أفضل‭ ‬وهي‭ ‬تحمد‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬فكرت‭ ‬أن‭ ‬تسافر‭ ‬خارج‭ ‬مصر‭ ‬للعلاج،‭ ‬ولكنها‭ ‬عرفت‭ ‬أن‭ ‬مرضها‭ ‬لا‭ ‬علاج‭ ‬له‭ ‬خارج‭ ‬مصر‭ ‬أو‭ ‬داخلها‭. ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬تحدتت‭ ‬عن‭ ‬حياتها‭ ‬الحالية‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬تستمتع‭ ‬بالجلوس‭ ‬في‭ ‬المنزل،‭ ‬وتحاول‭ ‬أن‭ ‬تتغلب‭ ‬على‭ ‬وحدتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قراءة‭ ‬الكتب،‭ ‬وقراءة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬ومشاهدة‭ ‬التليفزيون‭.‬

شويكار‭ ‬قالت،‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬مجلة‭ ‬لها،‭ ‬إنها‭ ‬تحب‭ ‬ان‭ ‬تجلس‭ ‬وحدها‭ ‬لساعات‭ ‬مستمتعة‭ ‬بقراءة‭ ‬رواية‭ ‬لنجيب‭ ‬محفوظ‭ ‬أو‭ ‬يوسف‭ ‬السباعي،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تستعين‭ ‬بامرأة‭ ‬تأتي‭ ‬لخدمتها‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬تحب‭ ‬أن‭ ‬تفعل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بنفسها‭.‬

نجمة‭ ‬الزمن‭ ‬الجميل‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬تتابع‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬وتحب‭ ‬الفنانة‭ ‬أمينة‭ ‬خليل‭ ‬وأسماء‭ ‬أبو‭ ‬اليزيد،‭ ‬ولكنها‭ ‬مازالت‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬جمال‭ ‬نجمات‭ ‬الزمن‭ ‬الجميل‭ ‬لن‭ ‬يتكرر‭ ‬مثل‭ ‬الفنانة‭ ‬نادية‭ ‬لطفي‭ ‬ومديحة‭ ‬يسري‭ ‬وتحية‭ ‬كاريوكا‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬شويكار‭ ‬سقطت‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬منذ‭ ‬أعوام‭ ‬وعانت‭ ‬من‭ ‬كسور‭ ‬في‭ ‬عظام‭ ‬الحوض‭ ‬والفخذ،‭ ‬ومازالت‭ ‬تجد‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬الحركة،‭ ‬ولا‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬أو‭ ‬البرامج‭.‬