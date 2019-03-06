شويكار‭ ‬ترد‭ ‬على‭ ‬الشائعات‭: ‬خطة‭ ‬لاستهداف‭ ‬الرموز‭ ‬

القاهرة – الزمان
انتشر في الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار حول تدهور الحالة الصحية للفنانة المصري شويكار، وهو الأمر الذي دفعها للخروج للرد على هذه الشائعات.
شويكار، قالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية on e: «والله العظيم أنا كويسة جدًا ولا أعلم لماذا يحاول البعض أن يردد تلك الأخبار التي تؤثر على عائلتنا، فما يحدث هو خطة ممنهجة لاستهداف رموز الفن في مصر كلما ظهر شيء جميل في البلد يلجئون للكذب للتغطية عليه».
وأكدت أن الكذب أصبح كالفيروس ويجب إيجاد مضاد له حتى نستأصله من البلد، ممازحة الجمهور بقولها: «والله العظيم أنا كويسة وزي القرد». وأضافت: «هاتفها متاح 24 ساعة يوميًاً ومن يريد أن يتأكد من أي خبر يتصل بها وسوف يتأكد أنها بخير». وكانت الفنانة المصرية قد ابتعدت عن الساحة الفنية منذ 7 سنوات، ولم تشارك في أي عمل أو تظهر في برنامج، وفضلت العيش في هدوء، وكان آخر أعمالها مشاركتها في مسلسل «سر علني» الذي عرض في رمضان 2012.