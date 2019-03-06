شويكار‭ ‬ترد‭ ‬على‭ ‬الشائعات‭: ‬خطة‭ ‬لاستهداف‭ ‬الرموز‭ ‬

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

انتشر‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأخبار‭ ‬حول‭ ‬تدهور‭ ‬الحالة‭ ‬الصحية‭ ‬للفنانة‭ ‬المصري‭ ‬شويكار،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬دفعها‭ ‬للخروج‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشائعات‭.‬

شويكار،‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬مداخلة‭ ‬هاتفية‭ ‬لبرنامج‭ ‬«كل‭ ‬يوم»،‭ ‬مع‭ ‬الإعلامي‭ ‬وائل‭ ‬الإبراشي،‭ ‬والمذاع‭ ‬عبر‭ ‬فضائية‭ ‬on‭ ‬e:‭ ‬«والله‭ ‬العظيم‭ ‬أنا‭ ‬كويسة‭ ‬جدًا‭ ‬ولا‭ ‬أعلم‭ ‬لماذا‭ ‬يحاول‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬يردد‭ ‬تلك‭ ‬الأخبار‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬عائلتنا،‭ ‬فما‭ ‬يحدث‭ ‬هو‭ ‬خطة‭ ‬ممنهجة‭ ‬لاستهداف‭ ‬رموز‭ ‬الفن‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬كلما‭ ‬ظهر‭ ‬شيء‭ ‬جميل‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬يلجئون‭ ‬للكذب‭ ‬للتغطية‭ ‬عليه»‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬الكذب‭ ‬أصبح‭ ‬كالفيروس‭ ‬ويجب‭ ‬إيجاد‭ ‬مضاد‭ ‬له‭ ‬حتى‭ ‬نستأصله‭ ‬من‭ ‬البلد،‭ ‬ممازحة‭ ‬الجمهور‭ ‬بقولها:‭ ‬«والله‭ ‬العظيم‭ ‬أنا‭ ‬كويسة‭ ‬وزي‭ ‬القرد»‭. ‬وأضافت:‭ ‬«هاتفها‭ ‬متاح‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬يوميًاً‭ ‬ومن‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يتأكد‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬خبر‭ ‬يتصل‭ ‬بها‭ ‬وسوف‭ ‬يتأكد‭ ‬أنها‭ ‬بخير»‭. ‬وكانت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬قد‭ ‬ابتعدت‭ ‬عن‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬سنوات،‭ ‬ولم‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬أو‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬برنامج،‭ ‬وفضلت‭ ‬العيش‭ ‬في‭ ‬هدوء،‭ ‬وكان‭ ‬آخر‭ ‬أعمالها‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬«سر‭ ‬علني»‭ ‬الذي‭ ‬عرض‭ ‬في‭ ‬رمضان‭ ‬2012‭.‬