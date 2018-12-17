شورش‭ ‬حاجي‭ ‬لـ«الزمان‮»‬‭:‬حركة‭ ‬التغيير‭ ‬تدعم‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬ونشارك‭ ‬بحكومة‭ ‬كردستانية‭ ‬بثقلنا‭ ‬البرلماني

السليمانية‭ – ‬باسل‭ ‬الخطيب

أكدت‭ ‬حركة‭ ‬التغيير‭ ‬الكردية،‭ ‬دعمها‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي،‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي،‭ ‬ورهنت‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الكردستانية‭ ‬الجديد‭ ‬بمنحها‭ ‬موقع‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬ثقلها‭ ‬الجماهيري‭ ‬تيح‭ ‬لها‭ ‬الإسهام‭ ‬بكتابة‭ ‬برنامج‭ ‬عملها‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬تنفيذه‭ ‬كشريك‭ ‬فعلي‭ ‬بالحكم‭.‬

وقال‭ ‬القيادي‭ ‬بالحركة،‭ ‬والمتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسمها،‭ ‬شورش‭ ‬حاجي،‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬الزمان‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬حركة‭ ‬التغيير‭ ‬‮«‬تدعم‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الجديد،‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي،‭ ‬وترى‭ ‬فيه‭ ‬شخصية‭ ‬وطنية‭ ‬جيدة،‭ ‬وتسانده‭ ‬لتنفيذ‭ ‬برنامجه‭ ‬الحكومة‭ ‬برغم‭ ‬عدم‭ ‬تخصيصه‭ ‬حقيبة‭ ‬وزارية‭ ‬للحركة‮»‬،‭ ‬داعياً‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬لأن‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬همه‭ ‬الأساس‭ ‬المواطن‭ ‬العراقي‭ ‬بدون‭ ‬إملاءات‭ ‬أو‭ ‬ضغوط‭ ‬أو‭ ‬تدخل‭ ‬خارجي،‭ ‬وأن‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الشركة‭ ‬الحقيقة‭ ‬بين‭ ‬مكونات‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬وفقاً‭ ‬للدستور‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬حاجي،‭ ‬أن‭ ‬الحركة‭ ‬‮«‬ما‭ ‬تزال‭ ‬تبحث‭ ‬آلية‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الكردستانية‭ ‬الجديدة‮»‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مقاعد‭ ‬الحركة‭ ‬الـ12‭ ‬في‭ ‬برلمان‭ ‬كردستان‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تمثل‭ ‬الواقع‭ ‬أو‭ ‬ثقلها‭ ‬الجماهيري‭ ‬مثلما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬مع‭ ‬حزبي‭ ‬الديمقراطي‭ ‬والاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬لأسباب‭ ‬باتت‭ ‬معروفة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬التزوير‭ ‬والتلاعب‭ ‬الذي‭ ‬شاب‭ ‬انتخابات‭ ‬برلمان‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وأوضح‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬حركة‭ ‬التغيير،‭ ‬أن‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬أكد‭ ‬خلال‭ ‬المباحثات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬مع‭ ‬الحركة‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬‮«‬حرصه‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‮»‬،‭ ‬مستدركاً‭ ‬لكن‭ ‬قيادة‭ ‬الحركة‭ ‬ترهن‭ ‬ذلك‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬‮«‬موقع‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬الثقل‭ ‬الجماهيري‭ ‬للحركة‭ ‬لتتمكن‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬بإعداد‭ ‬البرنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬وتنفيذه‭ ‬كشريك‭ ‬فعلي‭ ‬بالحكم‭ ‬بموجب‭ ‬سقوف‭ ‬زمنية‭ ‬واضحة‭ ‬ومحددة‮»‬‭.‬

وبشأن‭ ‬المقترحات‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ ‬حركة‭ ‬التغيير‭ ‬وجودها‭ ‬بالبرنامج‭ ‬الحكومي،‭ ‬ذكر‭ ‬حاجي،‭ ‬أنها‭ ‬تتلخص‭ ‬بضرورة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬‮«‬تطبيق‭ ‬النظام‭ ‬البرلماني‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬وانتخاب‭ ‬رئيسه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرلمان،‭ ‬وتحسين‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والمعاشي‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬وتطبيق‭ ‬قانون‭ ‬صندوق‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬والإعلان‭ ‬عن‭ ‬تشكيل‭ ‬الصندوق‭ ‬لإدارة‭ ‬الثروة‭ ‬النفطية‭ ‬ومواردها‭ ‬بنحو‭ ‬شفاف‭ ‬وعادل‮»‬،‭ ‬وتابع‭ ‬أن‭ ‬الحركة‭ ‬تطالب‭ ‬أيضاً‭ ‬بضرورة‭ ‬‮«‬توطيد‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬وطنية‭ ‬ودستورية‭ ‬لصالح‭ ‬الجميع‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬شراكة‭ ‬حقيقية‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬السياسي‭ ‬وإدارة‭ ‬دفة‭ ‬الحكم‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬حاجي،‭ ‬أن‭ ‬الحركة‭ ‬تؤكد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬استقلال‭ ‬القضاء‭ ‬الكردستاني،‭ ‬وتحسين‭ ‬الواقع‭ ‬الصحي‭ ‬والتربوي‭ ‬في‭ ‬الإقليم‮»‬،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬قيادة‭ ‬الحركة‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تقبل‭ ‬المشاركة‭ ‬بالحكم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ضلوعها‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬البرامج‭ ‬الحكومة‭ ‬وحصولها‭ ‬على‭ ‬صلاحيات‭ ‬مناسبة‭ ‬تتيح‭ ‬لها‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تنفيذه،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬تجاه‭ ‬شعب‭ ‬كردستان‭ ‬وجماهيرها‮»‬‭. ‬ورجح‭ ‬القيادي‭ ‬الكردي،‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬‮«‬حسم‭ ‬موضوع‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬الكردستانية‭ ‬الجديدة،‭ ‬وكيفية‭ ‬تقاسم‭ ‬المناصب‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬الإقليم،‭ ‬خلال‭ ‬الاسبوع‭ ‬الحالي‮»‬،‭ ‬ملمحاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قيادة‭ ‬الحركة‭ ‬‮«‬تترقب‭ ‬وصول‭ ‬وفد‭ ‬مخول‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني،‭ ‬إلى‭ ‬السليمانية‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬أو‭ ‬غداً‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬لاستكمال‭ ‬المباحثات‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬التغيير‭ ‬وكذلك‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‮»‬‭.‬