شورش‭ ‬حاجي‭ ‬لـ«الزمان‮»‬‭:‬حركة‭ ‬التغيير‭ ‬تدعم‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬ونشارك‭ ‬بحكومة‭ ‬كردستانية‭ ‬بثقلنا‭ ‬البرلماني

السليمانية – باسل الخطيب
أكدت حركة التغيير الكردية، دعمها رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، ورهنت مشاركتها في الحكومة الكردستانية الجديد بمنحها موقع يتناسب مع ثقلها الجماهيري تيح لها الإسهام بكتابة برنامج عملها والإشراف على تنفيذه كشريك فعلي بالحكم.
وقال القيادي بالحركة، والمتحدث الرسمي باسمها، شورش حاجي، لـ «الزمان»، إن حركة التغيير «تدعم رئيس الحكومة العراقية الجديد، عادل عبد المهدي، وترى فيه شخصية وطنية جيدة، وتسانده لتنفيذ برنامجه الحكومة برغم عدم تخصيصه حقيبة وزارية للحركة»، داعياً عبد المهدي لأن يكون «همه الأساس المواطن العراقي بدون إملاءات أو ضغوط أو تدخل خارجي، وأن يحرص على تحقيق الشركة الحقيقة بين مكونات الشعب العراقي وفقاً للدستور».
وأضاف حاجي، أن الحركة «ما تزال تبحث آلية مشاركتها في الحكومة الكردستانية الجديدة»، لافتاً إلى أن مقاعد الحركة الـ12 في برلمان كردستان «لا تمثل الواقع أو ثقلها الجماهيري مثلما هو الحال مع حزبي الديمقراطي والاتحاد الوطني لأسباب باتت معروفة»، في إشارة إلى التزوير والتلاعب الذي شاب انتخابات برلمان كردستان في 30 سبتمبر الماضي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم حركة التغيير، أن الحزب الديمقراطي أكد خلال المباحثات التي أجراها مع الحركة خلال الأسابيع الماضية «حرصه على مشاركة الحركة في الحكومة الجديدة»، مستدركاً لكن قيادة الحركة ترهن ذلك بالحصول على «موقع يتناسب مع الثقل الجماهيري للحركة لتتمكن من المشاركة بإعداد البرنامج الحكومة وتنفيذه كشريك فعلي بالحكم بموجب سقوف زمنية واضحة ومحددة».
وبشأن المقترحات التي تطالب حركة التغيير وجودها بالبرنامج الحكومي، ذكر حاجي، أنها تتلخص بضرورة العمل على «تطبيق النظام البرلماني في الإقليم وانتخاب رئيسه من خلال البرلمان، وتحسين الوضع الاقتصادي والمعاشي في الإقليم وتطبيق قانون صندوق النفط والغاز والإعلان عن تشكيل الصندوق لإدارة الثروة النفطية ومواردها بنحو شفاف وعادل»، وتابع أن الحركة تطالب أيضاً بضرورة «توطيد العلاقة مع بغداد على أسس وطنية ودستورية لصالح الجميع مع وجود شراكة حقيقية في القرار السياسي وإدارة دفة الحكم».
وذكر حاجي، أن الحركة تؤكد على ضرورة «استقلال القضاء الكردستاني، وتحسين الواقع الصحي والتربوي في الإقليم»، مشدداً على أن قيادة الحركة «لن تقبل المشاركة بالحكم من دون ضلوعها في كتابة البرامج الحكومة وحصولها على صلاحيات مناسبة تتيح لها المشاركة في تنفيذه، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه شعب كردستان وجماهيرها». ورجح القيادي الكردي، أن يتم «حسم موضوع تشكيل الحكومة الكردستانية الجديدة، وكيفية تقاسم المناصب المهمة في الإقليم، خلال الاسبوع الحالي»، ملمحاً إلى أن قيادة الحركة «تترقب وصول وفد مخول من الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى السليمانية اليوم الاثنين، أو غداً الثلاثاء، لاستكمال المباحثات بهذا الشأن مع حركة التغيير وكذلك الاتحاد الوطني الكردستاني».