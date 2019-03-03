شوربة عدس – كاظم المقدادي

كثرت التعليقات في موضوع (المكرمة العدسية) للحكومة المهدية .. ولَم يبق للسيد رئيس الوزراء .. سوى زيارة البيوت البغدادية ، حاملا على ظهره أكياسا من العدس ، مكتوبا عليها ..(هذا من فضل الحكومة الديمقراطية) .. مع وجود (جدرية) فافون كبيرة ، و زيت وبصل وتوابل هندية ..لخبطة شوربة عدس رمضانية .. والرجل له خبرة في طبيخ المواكب الحسينية .

ومهما قيل وسيقال ، عن عدس السياسي البقال ، فان حدسي يقول/ ان قضية العدس التي يتناولها العراقيون بسخرية لافتة ، ربما تتفاعل لتكشف لنا قضايا غامضة (ال يدري .. يدري ، وال مايدري … عدس) فربما ستكون من ورائها صفقات مشبوهة ، و محاولات لتغيير اتجاهات الراي العام ، عن قضايا اكثر خطورة ، فكل ما يجري اليوم في دهاليز الدولة (العميقة) لا يدعو الى ارتياح العباد ، و ربما ستكون هنالك مفاجآت تلهينا عن اجراءات مكافحة الفساد .ولَم لا .. طالما ان الراس التنفيذي الأعظم ، نراه يتحرك (ميكانيكيا) في لقاءاته ومؤتمراته ، وكانه موظف (آلي) ، تابع لشركات اقليمية ، كثر مساهموها وحراسها ، و زاد زبائنها بشكل لافت وسريع ، وهذا شان الشركات الوهمية .من منا لا يحب ان يتفاءل .. مجرد تساؤل . . الاستمرار برفع (الصبات) جعلنا نتفاءل ونتفاعل ، كما ان مجرد الفتح الجزئي للقلعة الخضراء ، زاد من نسب هذا التفاؤل المعطاء .

في ساكيولوجية الاتصال / يسري التفاؤل الحقيقي ، من راس الهرم ، وليس من قاعدته .. وهنا يلعب الصدق دوره ، والنزاهة دورها ، وان حصل هذا ..فلا داعي لتوزيع العدس .. ولا الى مـــــكارم البصل والباذنجان .. ولا حتى الى انتـــــظار هلال رمضان ..& دمتم