شوربة عدس  – كاظم المقدادي

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شوربة عدس  – كاظم المقدادي

كثرت التعليقات في موضوع (المكرمة العدسية) للحكومة  المهدية .. ولَم يبق للسيد رئيس الوزراء .. سوى زيارة البيوت البغدادية ، حاملا على ظهره أكياسا من العدس ، مكتوبا عليها ..(هذا من فضل الحكومة الديمقراطية) .. مع  وجود (جدرية) فافون كبيرة ، و زيت  وبصل وتوابل هندية ..لخبطة شوربة عدس رمضانية .. والرجل له خبرة في طبيخ  المواكب الحسينية .

ومهما قيل وسيقال ،  عن عدس السياسي البقال ، فان حدسي يقول/ ان قضية  العدس التي يتناولها العراقيون بسخرية لافتة ، ربما تتفاعل لتكشف لنا قضايا غامضة (ال يدري .. يدري ، وال مايدري … عدس) فربما ستكون  من ورائها  صفقات مشبوهة ، و محاولات  لتغيير اتجاهات الراي العام ، عن قضايا اكثر خطورة ، فكل ما يجري اليوم  في دهاليز  الدولة (العميقة) لا يدعو الى ارتياح العباد ، و ربما ستكون هنالك  مفاجآت تلهينا عن اجراءات مكافحة الفساد .ولَم لا .. طالما ان الراس التنفيذي الأعظم ،  نراه يتحرك  (ميكانيكيا) في لقاءاته ومؤتمراته ، وكانه موظف (آلي) ، تابع لشركات اقليمية  ، كثر مساهموها وحراسها ، و زاد زبائنها بشكل لافت وسريع ، وهذا شان الشركات الوهمية .من منا لا يحب ان يتفاءل .. مجرد تساؤل . . الاستمرار برفع (الصبات) جعلنا  نتفاءل ونتفاعل ، كما ان مجرد  الفتح الجزئي للقلعة الخضراء ،  زاد من نسب هذا التفاؤل المعطاء .

في ساكيولوجية الاتصال / يسري التفاؤل الحقيقي ، من راس الهرم ، وليس من قاعدته .. وهنا يلعب  الصدق دوره ، والنزاهة دورها ، وان حصل هذا ..فلا داعي لتوزيع العدس  .. ولا الى مـــــكارم البصل والباذنجان  .. ولا  حتى الى انتـــــظار  هلال رمضان  ..&  دمتم

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