شوبرا تلقي كلمة في الأمم المتحدة

{ بومباي – وكالات – شاركت النجمة الهندية بريانكا شوبرا صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي من القائها كلمة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بصفتها سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة اليونيسف.وشاركت شوبرا في جلستين احداهما حول اهداف التنمية المستدامة والثانية قمة حول تغيير اهداف التعليم.وعلقت شوبرا على الصورة قائلة: “تتصدر أجندة هذا العام أهداف التنمية المستدامة. اليوم كان كل شيء عن العمل والطموح والأمل. كان الأمر يتعلق بما يجب أن نفعله معًا لجعل أهداف التنمية المستدامة حقيقة واقعة، وليس لدينا لحظة نضيعها.”

وشكرت شوبرا الامين العام للامم المتحدة لاستضافتها. واضافت في تعليقها حول اهمية تغيير نظام التعليم: “من الصعب تصديق أن ما يقرب من ثلثي الأطفال في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط والمرتفع لا يمكنهم قراءة قصة بسيطة وفهمها. لقد خذلهم النظام… نحن مدينون لكل طفل بهذا الحق الأساسي وبفرصة متساوية للتعلم وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.