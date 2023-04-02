شوبرا تكشف سبب إبتعادها عن بوليود

{ لوس انجلوس – وكالات – حلت النجمة الهندية بريانكا شوبرا ضيفة على برنامج تلفازي، حيث كشفت عن السبب الذي دفعها للابتعاد عن بوليود والتوجه إلى هوليود.وقالت النجمة أنها شعرت بالتعب من السياسة في عالم صناعة الأفلام في بوليوود مضيفة: “لقد تم دفعي إلى الزاوية في مجال صناعة الأفلام في بوليود. هناك من استغنى عن التعاون معي، كان لدي مشاكل مع بعض الناس، وأنا لست محترفة في لعب تلك الألعاب وقد تعبت من السياسة وقلت إنني بحاجة إلى استراحة”. ولفتت زوجة النجم نيك جوناس إلى أنها في تلك الفترة تلقت اتصالاً من أنجولا أشاريا والتي تعمل حالياً مديرة أعمالها عرضت عليها الدخول إلى مجال الموسيقى في الولايات المتحدة الأمريكية، ما اعتبرته النجمة أنها الفرصة المناسبة للابتعاد عن بوليود.وتابعت: “الموسيقى منحتني فرصة الانتقال إلى جزء آخر من العالم، وعندما جاءت فرصة الموسيقى.. قلت حسناً أنا ذاهبة إلى أميركا”. وكانت الموسيقى المدخل الأساسي للنجمة لدخول هوليود تباعاً، حيث شاركت بأكثر من فيلم سينمائي وكانت أول جنوب آسيوية تتصدر عملاً درامياً أمريكياً. وستظهر بريانكا شوبرا في مسلسل تجسسي جديد في 28 نيسان المقبل ويحمل اسم Citadel. ورغم انتقالها إلى هوليود إلا أنها قدمت أيضــــاً بعض الأعمال في بوليود.