شوبرا تتعثّر على السجادة الحمراء

{ نيويورك – وكالات – طرحت دور السينما في مدينة نيويورك الأمريكية العرض الاول من الفيلم الجديد (لوف اكين) بطولة النجمة البوليوودية “بريانكا شوبرا”.وحضرت النجمة العالمية العرض الاول رفقة زوجها النجم العالمي نيك جوناس الذي سيكون له ظهور مميّز وخاص ضمن أحداث الفيلم.وتعرّضت شوبرا الى موقف محرج خلال وصولها للسجادة الحمراء في العرض الاول من فيلمها، حيث سقطت على الأرض بسبب الكعب العالي الذي كانت ترتديه. وخلال وقت لاحق عبّرت شوبرا عن خوفها الشديد لحظة سقوطها على السجادة الحمراء حيث أن الموقف كان محرج للغاية على حد تعبيرها.ووجهت الشكر الشديد للصحافة بسبب انقاذها من هذا الموقف المحرج حيث أن كاميرات الباباراتزي لم تلتقط أي صورة للنجمة لحظة سقوطها، ولم يتم تداول أي صور وفيديوهات بالرغم من حرص الصحافة عادة على التقاط هذه المشاهد لكسب المشاهدات.و قالت حول سقوطها: “أنا لم أتحدث عن هذا الامر لأنني كل يوم أحاول البحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن فيديو لي لحظة سقوطي”.وتابعت “كنت ارتدي كعباً عالي جداً لأبدو طويلة، وكانت السجادة الحمراء مليئة بالصحافة والمعجبين وسقطت فجأة على السجادة وكان موقف محرج للغاية”.وأضافت معبرة عن امتنانها: “لم أشاهد هذا الشيء يحدث لي ابداً في مسيرتي المهنية، وضع الجميع كاميراتهم جانباً وقالوا لي لا تقلقي بشأن ذلك وخذي وقتك، وقد شعرت بالاحراج الشديد”.