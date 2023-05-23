شواني يوعز بإنشاء قسم خاص للمدانين بالمخدّرات

بغداد – الزمان

وجّه وزير العدل، خالد شواني، بتخصيص قسم خاص بإيداع المدانين بجرائم المخدرات، وفصلهم عن النزلاء الاخرين، وبناء مصحة لغرض اعادة تأهيل النزلاء وتعافيهم من الادمان، الى جانب تجهيز المواد اللازمة لهــم في الاقسام داخل السجن.

وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (شواني زار سجن بغداد المركزي , للاطلاع على المراحل النهائية لتأهيل قسم الاحكام الخفيفة من اجل تخفيف الاكتظاظ بين النزلاء، وإعداد قانون يجرم الاشخاص الذين يدخلون الممنوعات الى السجون).

مشيراً الى (السعي لمتابعة تأهيل وتطوير الاقسام الاصلاحية بما ينسجم مع البرنامج الحكومي، وإصلاح النزلاء عبر إقامة برامج تأهيلية، وكذلك العمل على إنشاء مستشفى داخل السجن لمعالجة جميع الحالات الطبية للنزلاء وتجهيزه بالكوادر الطبية من قبل وزارة الصحة).

وبحث شواني مع رئيس محكمة استئناف نينوى، رائد مصلح، معوقات الدوائر العدلية والتسجيل العقاري في المحافظة.

وقال البيان ان (الجانبين ناقشا معوقات دوائرالتسجيل العقاري والعدلية في نينوى)، ولفت الى (ضرورة رفد عدد من الموظفين المختصين في مجال التسجيل العقاري ذوي الخبرة والنزاهة، لمنع تكرار عمليات التلاعب والتزوير في سجلات التسجيل العقاري)، مضيفاً ان (الاجتماع بحث بناء دائرة إصلاح لكبار السن ليتمكن ذوي المحكومين من زيارتهم بسهولة، دون عوائق بضمن برامج إعادة الإصلاح)، من جانبه اكد مصلح (دعم مجلس القضاء الأعلى لوزارة العدل بجميع دوائرها وإسنادها لتقديم افضل الخدمات).

ربط شبكي

واوضحت هيئة المنافذ الحدودية، اهمية الربط الشبكي للسنوار، مبيناً عدد المنافذ المشمولة بالنظام.

وذكر المتحدث بأسم الهيئة، علاء الدين القيسي، في تصريح امس ان (الهيئة تعمل على إستكمال الربط الشبكي للسونار في منفذ القائم الحدوديب بإشراف رئيس الهيئة، عمر الوائلي، حسب توجسهات رئيس الوزراء محمد السوداني).

واضاف ان (هذا النظام جاء من للتحول الكامل الى العمل الإلكتروني، من اجل منع عمليات التهريب وتدقيق صور البضائع إلكترونياً، والتمكن من مكافحة الفساد ومنع عمليات الهدر بالمال العام).

منوهاً ال ان (المنافذ المشمولة ضمن الربط الشبكي هي مندلي والمنذرية وزرباطية وطريبيل والشيب وآخرها القائم)، وتابع القيسي ان (المنافذ الاخرى سوف يتم ربطها بالشبكة بالتتابع).