إجماع على تفعيل برنامج الأسيكودا بخمسة مراكز كمركية

شواني يحث على تفعيل نظام الأتمتة في دوائر العقاري

بغداد – ندى شوكت

حث وزير العدل خالد شواني، على ضرورة الإسراع بإنجاز مشاريع الأتمتة الإلكترونية في دوائر التسجيل العقاري.

وذكر بيان تلقته (الزمان) امس انه (بحث خلال اعمال الجلسة الثانية لمجلس العدل للعام الجاري، عدداً من القرارات المتعلقة بتنفيذ البرنامج الحكومي وفق المنهاج الوزاري)، مشدداً على (الوكلاء والمديرين العامين بأهمية إنجاز مشاريع القوانين العدلية، وإجراء تقييم شامل لمعاوني المديرين العامين ومديري الأقسام والسجون الإصلاحية)، واشار الى (ضرورة متابعة المشاريع الخاصة بإنشاء المجمعات والسجون الإصلاحية من اجل تخفيف الضغط وفق معايير حقوق الإنسان)، موعزاً (بتشكيل لجان لإعداد مشاريع قوانين نظام تشغيل النزلاء، وإعداد العقوبات البديلة عن الجنائية ومشروعي رعاية القاصرين وتعديل الأجور العدلية).

معالجة حوافز

واوضح شواني ان (الوزارة ستستمر في جهودها بإيجاد حلول لمعالجة حوافز موظفي دائرة التنفيذ وفق التعليمات والأطر القانونية)، منوهاً الى (اهمية الإسراع بإنجاز مشاريع الاتمتة الالكترونية في دوائر التسجيل العقاري والكتاب العدول والتنفيذ، وإعداد تقرير مفصل بما تم إنجازه من المشروع خلال مدة العقد القانونية). في سياق متصل، ناقش فريق مشروع هيئتي الكمارك والمنافذ الحدودية، خلال الاجتماع الدوري، القضايا المدرجة على جدول الاعمال ابرزها ملف الاتمتة و الربط الشبكي لأجهزة السونار في المنافذ.

وقال بيان امس ان (الاجتماع تم بمشاركة وزارات التخطيط والمالية والاتصالات والنقل، وشركة محلية، لبحث مضاعفة الجهود في تنفيذ البرنامج الحكومي، والمضي بمشروع اتمتة الكمارك)، لافتاً الى (استعراض الاجراءات التي اتخذها الفريق بغية تطوير البرامج المعدة والمنفذة حالياً، بما يرتقي مع حجم التحديات التي تواجه العمل في المنافذ، والشروع بتطبيق القرارات الحكومية الصادرة اهمها الربط الشبكي لأجهزة السونار في المنافذ الحدودية، وانشاء مراكز عمليات لمتابعة عمل السونارات وتدقيق البضائع)، واوضح ان (فريق هيئة المنافذ انجز الربط الشبكي في زرباطية ومندلي والمنذريه وطريبيل، بموجب قرار مجلس الوزراء 23150 للعام الجاري، بإشراف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الكمارك والمنافذ والنقل).مبيناً ان (الاجتماع تضمن مداخلات لأعضاء الفريق والخروج بنتاجات فيما يخص ضرورة الاسراع بتفعيل برنامج الاسيكودا من للكمارك لربط نتائج الفحص الصادرة من الشركات الفاحصة بالبرنامج، لتبسيط الاجراءات وسرعة الفسح الكمركي، وفق رئيس الجهاز المركزي للتقييس، حيث سيتم تفعيل النظام في خمسة مراكز كمركية ضمنها مركز الشحن الجوي في مطار بغداد، وتفعيل برنامج التصريحة الالكترونية في منافذ مندلي والمنذرية وطريبيل وام قصر)، واضاف ان (فرق التبادل التجاري اكدت استمراها بالعمل ببرنامج البضائع المعفاة والتعاون مع للكمارك، للسيطرة على صحة صدور كتب الاعفاء وكميات البضائع ومنع التزوير، الى جانب استمرار نظام المنفيست البري من قبل وزارة النقل).

توقيع الكتروني

من جانبها اشارت الاتصالات الى (ضرورة تفعيل التوقيع الالكتروني بالتعاون مع الكمارك وتزويدها بالاحتياجات من التوقيع الالكتروني ليتسنى للوزارة اطلاق ورشة تعريفية عن الية العمل بالنظام)، وشدّد رئيس هيئة المنافذ، عمر الوائلي، على ضرورة تنفيذ البرنامج الحكومي والتحول للحوكمة الالكترونية بما ينسجم مع قرار مجلس الوزراء المرقم 23150 للعام الجاري، الخاص بالربط الشبكي للسونار، والمضي بعمليات غرفة الربط الشبكي في المنافذ والكمارك، لغرض الربط مع بين المنافذ ومركز البيانات الوطني في الامانه العامه لمجلس الوزراء، في اطار معالجة عمليات التهريب والتلاعب في البضائع).