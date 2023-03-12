شوارع‭ ‬باريس‭ ‬تغرق بألاف‭ ‬الاطنان‭ ‬من‭ ‬القمامة

باريس‭- ‬الزمان‭ ‬

تراكمت‭ ‬آلاف‭ ‬الأطنان‭ ‬من‭ ‬القمامة‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬إضراب‭ ‬عمال‭ ‬جمع‭ ‬النفايات‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬الإصلاح‭ ‬الحكومي‭ ‬لنظام‭ ‬التقاعد،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬مدينة‭ ‬باريس‭ ‬الأحد‭. ‬وتوقف‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬محطات‭ ‬لحرق‭ ‬القمامة‭ ‬خارج‭ ‬العاصمة‭ ‬لتتجمّع‭ ‬أكياس‭ ‬القمامة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬أرصفة‭ ‬بأكملها‭ ‬وتفيض‭ ‬الحاويات‭.‬

وأعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬سيتكوم‮»‬‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬نفايات‭ ‬المنازل‭ ‬أنها‭ ‬غيّرت‭ ‬مسار‭ ‬شاحنات‭ ‬جمع‭ ‬النفايات‭ ‬إلى‭ ‬مواقع‭ ‬أخرى‭ ‬للتخزين‭ ‬والمعالجة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬تلجأ‭ ‬بعد‭ ‬إلى‭ ‬الشرطة‭.‬

ويجمع‭ ‬عمال‭ ‬النظافة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬القمامة‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬أحياء‭ ‬باريس‭ ‬فقط‭. ‬وأثّر‭ ‬الإضراب‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬أبرز‭ ‬مناطق‭ ‬المدينة‭ ‬مثل‭ ‬الجادة‭ ‬الخامسة‭ ‬والسادسة‭.‬

ولم‭ ‬تتأثر‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬شركات‭ ‬خاصة‭ ‬مسؤولية‭ ‬جمع‭ ‬النفايات‭ ‬فيها‭.‬

وبحسب‭ ‬الكونفدرالية‭ ‬العامة‭ ‬للعمل‭ (‬سي‭ ‬جي‭ ‬تي‭) ‬اليسارية‭ ‬المتشددة،‭ ‬يمكن‭ ‬لجامعي‭ ‬النفايات‭ ‬والسائقين‭ ‬التقاعد‭ ‬حاليا‭ ‬من‭ ‬سنّ‭ ‬57‭ ‬عاما،‭ ‬لكن‭ ‬سيتعيّن‭ ‬عليهم‭ ‬العمل‭ ‬عامين‭ ‬إضافيين‭ ‬بموجب‭ ‬خطط‭ ‬الإصلاح‭ ‬التي‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تتيح‭ ‬حق‭ ‬التقاعد‭ ‬المبكر‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تعد‭ ‬ظروف‭ ‬عملهم‭ ‬صعبة‭.‬

وتشير‭ ‬الكونفدرالية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬العمر‭ ‬المتوقع‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬جمع‭ ‬النفايات‭ ‬يعد‭ ‬أقل‭ ‬بما‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬و17‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬المعدّل‭ ‬بالنسبة‭ ‬للبلاد‭ ‬بأكملها‭.‬

ويقوم‭ ‬الإجراء‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬الإصلاح‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬العام‭ ‬لسن‭ ‬التقاعد‭ ‬من‭ ‬62‭ ‬إلى‭ ‬64‭ ‬عاما،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬يرى‭ ‬كثيرون‭ ‬أنه‭ ‬غير‭ ‬منصف‭ ‬بالنسبة‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬بدأوا‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة‭.‬