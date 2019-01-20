شهي كلقاء – محمد حسب

عجيب ذاك الحدس الذي يخــــلق لنا أبواباً ما كنا لنتخيل اننا ندخلها!

فيوم قررنا الفراق كنت على علمٍ انه قادم مجدداً بصورة تختلف عنه قليلا بتفاصيل الأبجدية، لا شيء الا هو.

منها تعلقت بحبال رسول قادم، يعيد فوضى الدماء الى مجرى القلب المهجور، وينصف ذاك الذي حكم عليه بالهروب، ويعدل بيننا بالحق، ويأخذ ثأراً ممن استباح شرعية قلوبنا.

تعلمون ان ما ندعوه حباً ليس الا شيء من الفوضى العاطفية الجامحة! نعم انه كذلك..

والا لماذا نفقد العقل أبان فترة استعماره الجميلة؟! منذ سنين ولم افقد امل ان القاه مجدداً، ذاك الكتاب الذي علمني اشياء لم اقرأها خلاله، وانما شعرتها بصورة الغلاف الذي يغطي قناعاته. أتعرفون إننا سنلتقي؟!

كيف لا، وقلوبنا لا زالت حبيسة الاخر؟!

يحدث احيـــــانا ان نفقد الأمل لأنه مشروع منتهك، ثم نحرره من خلال الامل نفسه، ونسترد ما فاتنا من قــــــطارات كان ركابها أملاً.

ثم يتكرر نفس الشعور. ونعود مجدداً نقرأ ما صاغه الكاتب، حتى يتبين ان عنوانه الجديد خاطئاً، فلا شهيا كفراق، وانما لقاء كمشتهى.

اعترف اني مـــــــديين لما كتب اولئــــــك، خاصة جــــــبناء الحب، لكن لا اظن انــــــنا سنستمر سيراً وفق قواعـــــدهم الحبرية، قـــــطعاً سيختار الشجعان جبهات حربية محصـــــــنة بدروع الضمير.

يومها سيرى ذلك المبصر تكلفة الاحلام التي هدرت، والأقدار التي تطشرت، والإعمار التي خُسِرت.