شهادة جديدة من الآسيوي لكرة القدم لحماية الأطفال وتعزيز رفاهيتهم

بغداد- الزمان

يفخر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بإطلاقه يوم الأربعاء، أحدث برامجه ضمن إطار أكاديمية التميز الأكاديمي في الاتحاد، وذلك من خلال شهادة برنامج حماية الطفل (ACCS) في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. يلتزم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزاماً راسخاً بحماية حقوق الأطفال وضمان قدرتهم على لعب كرة القدم في جو آمن وإيجابي ومُشجع. حيث يهدف برنامج حماية الطفل (ACCS ) الذي تم تطويره حصرياً من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى رفع مستوى الوعي بشأن حماية الأطفال وتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للحفاظ على الأطفال في مأمن من الأذى عند مشاركتهم في جميع أنشطة كرة القدم. سيتم عقد فعاليات برنامج حماية الطفل عبر تقنية فيديو الإتصال بست لغات مُختلفة – الإنكليزية والعربية والماندراين الصينية واليابانية والفارسية والروسية.

منهج الرؤى

ويتألف من ثلاث دورات مُختلفة: الرؤى والمبادئ الأساسية والمستلزمات. يتألف منهج الرؤى من ثماني وحدات، والتي تشمل – مقدمة في حماية الطفل، وحماية الطفل في كرة القدم، ونظام حماية الطفل في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والإبلاغ عن المخاوف وإدارة المخاطر، وغير ذلك. ومن المقرر أيضاً الانتهاء من وضع المزيد التفاصيل في الوقت المناسب حول الجزئين الآخرين. وأشار الأمين العام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، داتو سري ويندسور جون، إلى التقدم الهائل الذي أحرزه الاتحاد الآسيوي في السنوات الأخيرة في عملية تعزيز حماية الطفل، بقوله: بينما يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعب دور هام في تطوير قدرات الاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات الإقليمية لتعزيز ممارسة حماية الطفل في كرة القدم، هناك حاجة لتمكين أصحاب العلاقة في تطوير وتنفيذ وتعزيز أنظمة حماية الطفل بمفردهم. وأضاف: يستحق كل طفل بيئة آمنة ومواتية للاستمتاع بكرة القدم، ومن خلال تقديم المحتوى المنسق من برنامج حماية الطفل، نحن على ثقة من أن المشاركين سيتم تزويدهم بالكفاءات المطلوبة، وذلك لمواصلة تطوير كرة القدم الآسيوية بأقصى درجات النزاهة. وأوضح: الأهم من ذلك، أن برنامج حماية الطفل – الأحدث في مجموعة برامج أكاديمية التميز في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم – سيعمل على تعزيز رؤية ورسالة الاتحاد الآسيوي المتمثلة في تعزيز قدرات الاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات الإقليمية والنظام البيئي الواسع لكرة القدم الآسيوية. من خلال تعريف حماية الطفل وتوفير فهم لمفاهيمها وأفضل ممارساتها، بالإضافة إلى أهميتها في كرة القدم، سيوفر برنامج حماية الطفل أيضاً إرشادات حول التطبيقات العملية اليومية لحماية الطفل داخل المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، يرحب برنامج حماية الطفل بالمتقدمين المستقلين، بغض النظر عن علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بكرة القدم و/أو النظام الرياضي في المجمل، وخاصة أصحاب العلاقة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث سيوفر فهماً أفضل لتوقعات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في حماية الطفل. البرنامج هو الثاني الذي يتم إطلاقه هذا العام ضمن مجموعة المبادرات الهادفة والمُبتكرة التي يقدمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد برنامج شهادة قادة كرة القدم في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والرابع بشكل عام بعد برنامج شهادة إدارة كرة القدم ودبلوم إدارة كرة القدم في الاتحاد الآسيوي.