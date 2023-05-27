وزارة الشباب تشكّل لجنة عليا لبطولة غرب آسيا

شنيشل يعلّق على مجموعة المنتخب الأولمبي

بغداد- الزمان

علق مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل، على مجموعة العراق في التصفيات الآسيوية للمنتخبات تحـــــت 23 عاماً.

وقال شنيشل في بيان لاتحاد الكرة إن المجموعةُ التي أفرزتها قرعة التصفيات الآسيويّة على وفق رؤيةٍ فنيةٍ أجدها جيدةً بالنسبة لمنتخبنا الأولمبي، لا سيما أنها تضم إلى جانب البلد المضيف الكويت كلاً من تيمور الشرقية ومكاو في المجموعةِ السادسة التي ستكون بضيافةِ الكويت. وأضاف نحترم منتخباتَ مجموعتنا، خصوصاً أن هناك تطوراً واضحاً في منتخباتِ دول شرق آسيا، لذا سنعد العدةَ لكل ما يرتبط بالمنتخبات المتباريّة تفادياً لأي مفاجأة.

وحذر شنيشل من عمليةِ انسحاب بعض المنتخبات في مختلف المجموعات، ومن بينها مجموعتنا، عطفاً على تجارب سابقةٍ مع البعض، الأمرُ الذي يضرُ بشكلٍ كبيرٍ في الجانب التنافسيّ للمشاركين. وبيّن شخصياً كنت أمني النفس بأن يكون إلى جانب الكويت هناك منتخبٌ آخر يدخل المجموعةَ من أجل المنافسة على التأهل لعدة اعتباراتٍ، في مقدمتها عدم التفكير بالانسحاب وخلق إرباكٍ في الحسابات، بالإضافةِ إلى العائدِ الفنــي.

جهاز فني

واختتم مدربُ المنتخب راضي شنيشل حديثه قائلاً مع اقترابِ موعد انطلاق بطولة غرب آسيا سيعلن الجهازُ الفنيّ القائمةَ النهائية الخاصة بالبُطولةِ لمنح اللاعبين فرصةً أكبر مع أنديتهم لإثبات الذات، والحُصول على قناعتنا للتــواجد في البطولةِ، لا سيما أن مجسـاتنا تتابعُ أدقَ التفاصيل الخاصــــــــّة باللاعبين محلياً وخارجياً.

وأوقعت القرعة المنتخب الاولمبي في السادسة إلى جانب منتخبات الكويت وتيمر الشرقية ومكاو. ومن جهة اخرى أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة حسام حسن، تشكيل لجنة عليا لبطولة غرب آسيا في العراق. وقال حسن في بيان إن وزارة الشباب والرياضة شكلت لجنة عليا للتحضير لإقامة بطولة غرب اسيا لكرة القدم تحت 23 عاما.

نجاح بطولة

مبيناً أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الشباب أحمد المبرقع، يحرصان على نجاح البطولة وإظهارها بالشكل اللائق.

وبين أن الوزارة استحدثت دائرة مهندس مقيم في كل ملعب وشكلت لجنة متابعة لتجهيز الملاعب برئاسة أحمد سعد عليوي كما استنفرت ملاكاتها لإنجاح بطولة غرب اسيا، ونسعى لتكرار النجاح الذي تحقق في خليجي 25. ونوه إلى إن الوزارة استلمت 5 مليارات و800 مليون دينار لإكمال إدامة الملاعب المضيفة للبطولة كما بدأت دائرة العلاقات والتعاون الدولي التنسيق مع الاتحاد العراقي لكرة القدم لتأمين تأشيرات الدخول للوفود المشاركة والتحضير لاستقبالهم وتسهيل مهمة تواجدهم في العراق. وأكمل أن ملاكاتنا تواصل العمل لتأمين إدامة الملاعب وتجهيز مرافقها المختلفة وغرف تبديل ملابس اللاعبين والحكام ومنصة كبار الضيوف والصحفيين، ومطلع حزيران المقبل ستكتمل إدامة الملاعب. ومن المقرر أن تقام بطولة غرب آسيا خلال الفترة مـــن 12 إلى 20 حزيران المقبل في العراق.