النفط تضع ثقتها بحسن أحمد لإعداد فريق الموسم القادم

شنيشل يعلن قائمة الوطني إستعداداً للبطولة الرباعية

الناصرية – باسم الركابي

بعدما أنهى الموسم الاخير ضمن الاربعة الأوائل في جدول الترتيب العام لفرق الدوري الممتاز وبعد مشاركة مهمة وصفت بالجيدة وتغيرت النتائج فيها من منتصف المرحلة الأولى ووقف في المواقع المتقدمة وتعزيزها بعدما فرض نفسه كأحد افضل المنافسين لينهي الموسم في المركز الرابع بفضل تقديم عناصره الاداء المطلوب مدعوما بالنتائج الكبيرة وافضلهاعلى حساب الزوراء والجوية والطلاب واستمر يواجه اقرانه بتركيز وثبات ومواصلة العمل بتصميم وصولا لتحقيق هدف المشاركة مؤكدا قدرات مجموعة شبابية واصلت العطاء والأخذ بالفريق من فترة لاخرى للامام تحت قيادة باسم قاسم الذي يكون قد نجح مع الفريق بعد ان جعل منه كاحد ابرز الفرق المنافسة وتحقيق التقدم الواضح وتقديم المزيد من العمل قبل ان يتركه ويتجه نحو البصرة لتدريب الميناء البصري ودعمت حصيلة النتائج موقف النفط بالفوز 16 مرة ومثلها تعادل ويقف بعد الشرطة بخسارة 6مباريات في افضلية على بقية الفرق المشاركة.

مشاركة ناجحة

وتعد المشاركة الأخيرة ناجحة من كل الجوانب وتاتي امتدادا لقبلها في المواسم الماضية عندما دخل في اجواء المنافسة واستمر حتى المواجهة الاخيرة في ملعب سامراء بفضل توازن خطوطه التي قادته للأداء الواضح و النتائج المرضية مع مرور وقت المسابقة وقبل التحدي ووقف بوجه الجماهيرية وانتزع النقاط منها بثقة عالية بالفوز على الزوراء والجوية والطلاب النتائج التي وضعته في الواجهة وتحت انظار المراقبين والاعلام وجماهير تلك الفرق نفسها بعد أن استمر فريقا مؤثرا واستحق الموقع المذكور .

تفكير الادارة

وينصب تفكير الادارة الان لدعم تلك المشاركة عبر التحضير للموسم القادم المتوقع ان ينطلق مطلع الشهر المقبل والعمل من هذه الأوقات والشروع ببناءالفريق القادر على تحقيق المنافسة الاهم وان يكون عند اهتمام اقرانه وتقوم الادارة في ترتيب الامور عندماحققت الخطوة الأولى وذلك بالتعاقد مع المدرب السابق للفريق حسن احمد الذي فضل ترك النجف والعودة للنفط بعد فترة عمل كانت عند رضا اهل النفط لتضع ثقتها به وتعول عليه كثيرا في ان يأخذ الفريق بقوة وثبات للموسم الجديد وان يقوده بالاتجاه الصحيح من خلال التعاقد مع العناصر الاساسية واخبار النادي تؤكد التعاقد مع اربعة لاعبين كل من كرار محمد وعلي خليل من الطلاب وحيدرعلي من النجف وفاضل كريم من النجف اضافة الى احد عشر لاعبا من مجموعة الفريق التي مثلته في اخر مشاركة.

دور الجهاز

وتعول الادارة على دور الجهاز التدريبي في قيادة الفريق في ان يقوم بالمهمة كما يجب خصوصا وأن احمد من بين المدربين الذين يمتلكون فكر تدريبي قاده للعمل مع عدة فرق ممتازة ولم يعلن للان عن مفردات المعسكر التدريبي او المباريات التجريبية امام فترة الاعداد التي تظهر عليها الفرق بشكل جاد حيث تتواجد عدة فرق الان في اربيل واتخاذها محطة للاعداد حيث الشرطة الذي أنهى معسكره هناك وخاض عدد من المباريات التجريبية مع الفرق التي اتخذت من اربيل مكانا لها حيث نفط ميسان ونفط البصرة وزاخو والحدود ونوروز والتي تتواجه فيما بينها تجريبيا اضافة الى مقابلة منتخب الشباب المتواجد حاليا في اربيل استعدادا لبطولة اسيا المقرر ان تنطلق منتصف الشهر الحالي وسيلعب ضمن المجموعة التي ستقام في الكويت وتضم ايضا منتخباالكويت والهند بعد انسحاب استراليا قبل نقلها من البصرة في وقت استهل القاسم برنامج الاعداد بإجراء مباراة تجريبية مع النجف خسرها بهدف لهدفين. في وقت ارجا معسكر الجوية المقرر إقامته في القاهرة بسبب تأخر تأشيرات الدخول ودخل الكهرباء معسكرا في مدينة الانيا التركية سيخوض خلاله عدد من المباريات الودية لغرض الوصول بالفريق الى الاعداد الحقيقى للموسم القادم.

دعوة (31) لاعباً

من جهة اخرى أعلنَ الجهازُ الفنيّ للمنتخبِ الوطنيّ لكرةِ القدم قائمةَ اللاعبين المُستدعاة لبُطولةِ الأردن الدوليّة التي ستنطلق في الثالث والعشرين من يلول الحالي بمشاركة البلد المضيف والكويت وعمان وذلك أثناء المؤتمرِ الصحفي الذي عقدَ الاسبوع الماضي في مقرّ الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم.

وضمت القائمةُ (31) لاعباً هم كلٌ من : جلال حسن ، أحمد باسل ، حسن أحمد ، حسن حبيب ، مارتن حداد ، رسلان حنون ، مناف يونس ، كاردو صديق ، علي فائز ، زيد تحسين ، مهند جعاز ، ميرخاس دوسكي ، حمزه عدنان ، حسين عمار ، الآي فاضل ، أحمد عبد الحسين ، أمجد عطوان ، محمد علي عبود ، شهاب رزاق ، أمير العماري ، هيران أحمد ، محمد قاسم ، إبراهيم بايش ، حسين علي ، بسام شاكر ، أحمد فرحان ، حسن عبد الكريم ، شيركو كريم ، أيمن حسين ، اسو رستم، وكاع رمضان.