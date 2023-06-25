قلادة الإبداع الذهبية تتوّج أبطال غرب آسيا ورياضيون يشيدون بالمبادرة

شنيشل يثمّن إلتفاتة البزاز ويرى التكريم شرفاً ودافعاً للوصول إلى باريس

بغداد – قصي منذر – ساري تحسين

تابع رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز ، اولا باول، وقائع الاحتفالية التي اقامتها قناة (الشرقية) لمناسبة منح المدرب الكابتن راضي شنيشل ،قلادة الابداع وتكريم المنتخب الاولمبي دون 23 سنة،الحائز على بطولة غرب اسيا ، وفيما كانت (الشرقية) تبث وقائع الاحتفالية مباشرة على الهواء من القاعة الكبرى بفندق بابل وسط بغداد، حرص البزاز على متابعة برنامج الاحتفالية وتوجيه القائمين عليها لاظهارها بما يتناسب والنتيجة الرياضية التي اثلجت قلوب العراقيين . وأمر البزاز قبيل انتهاء الاحتفالية بزيادة منحة اللاعبين واضافة عدد من الملاكات الادارية الى قائمة تكريم المنتخب ،فيما انهالت كلمات الاشادة بمبادرته ورعايته لمبدعي العراق في مختلف القطاعات. وشهدت الاحتفالية ، التي اناب البزاز فيها رئيس تحرير (الزمان) طبعة العراق احمد عبد المجيد، تقليد شنيشل بقلادة الابداع وتكريم الملاك الاداري ولاعبي المنتخب ،بحضور رئيس اتحاد الكرة العراقية الكابتن عدنان درجال ومشرف المنتخب غانم عريبي ونخبة من نجوم الكرة السابقين، عرضا فيديويا لابرز اهداف المنتخب خلال المباريات التي خاضها في بطولة غرب اسيا ، وسط اجواء سادتها البهجة والفرح بما حققه اللاعبون العراقيون من انجاز تاريخي . واستهل عبد المجيد، كلمته بنقل تحيات رئيس مجموعة الاعلام المستقل وتهانيه للمنتخب والحاضرين ، وقال (اشعر بالامتنان للمنتخب على الصورة الباهرة التي ظهر بها خلال المباريات، واستحق بسببها الفوز واتاح لنا فرصة اجراء اكبر تغطية إعلامية للبطولة)، واعرب عن امله بإن (يكون هذا الإنجاز خارطة الطريق لولادة منتخب وطني عراقي متكامل يضاهي ارفع منتخبات دول العالم).

من جانبه ، اشاد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال (بمبادرة البزاز والتفاتته التي تدل على حرصه لتكريم المتميزين)، واضاف ان (قلادة الابداع لم تقلد لشخصيات رياضية فحسب وانما تمنح لكل المتميزين في بلدنا).

وتطرق مشرف الفريق اللاعب الدولي السابق غانم عريبي ، الى الفوز باللقب . وقال ان (منتخبنا قدم ما عليه واستحق اللقب، وان الفوز سيدون في سجلات التاريخ)، واشار الى ان (الهدف هو اجتياز التصفيات والوصول الى أولمبياد باريس 2024 وكأس العالم 2026 وهذا ليس صعبا ،حيث سبق وان شاركنا في أولمبياد موسكو ولوس انجلس وسيئول واخرها في أولمبياد أثينا وحصلنا فيها على المركز الرابع وهو افضل انجاز حققته الكرة العراقية بجيل ذهبي). بدوره ، اعرب المدير الفني للمنتخب الأولمبي راضي شنيشل ،عن (سعادته الكبيرة إزاء تقليده قلادة الابداع ،واصفا هذه اللحظة بالجميلة والرائعة وهو يشعر ان يقف في مصاف المتميزين من أبناء الرافدين الذين شملهم تكريم الأستاذ سعد البزاز)، مؤكدا ان (هذا التكريم لا اعده شخصيا الي ،وانما يهدى الى جميع الملاك التدريبي واللاعبين الذي اسهمو في تحقيق هذا الإنجاز على الملاعب العراقية). فيما اشاد الحاضرون ،بالتفاتة البزاز ورعايته للمبدعين في المجالات المختلفة وتكريمهم والشد على ايديهم لمواصلة المسيرة المعطاء من اجل خدمة العراق والعراقيين. وهذا التقليد هو الثاني الذي يمنح خلال عام 2023 للمبدعين والمتميزين بعد ذهاب القلادة الأولى الى الصحفية الرائدة ندى شــوكت.

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