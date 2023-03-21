شنيشل: نتطلع من خلال بطولة الدوحة لإعداد المنتخب

بغداد- ساري تحسين

عد مدرب منتخبنا الأولمبي راضي شنيشل امس إن بطولة الدوحة الدوليّة ستكون فرصة مهمة لإعداد فريقنا للمرحلةِ المقبلة وما تنتظره من مشاركاتٍ مرتقبة.

وقال شنيشل في المؤتمر الصحفي الخاصّ بمدربي منتخبات بطولة الدوحة الدوليّة الذي عقد في منتجع فندق المسيلة نشكر الأخوة القائمين على بطولةِ الدوحة كونها ستكون فرصةً طيبةً بأن نتواجد مع منتخباتٍ قويةٍ تسعى لبناء فرقها.

وأضاف البطولة تقام في وقتٍ مثالي، والفرق جيدة جداً كوننا سنشاهد فريقنا على أرض الواقع.

وأوضحَ مدرب منتخبنا الأولمبي هدفنا هو إعداد المنتخب لبطولةِ غرب آسيا في شهر حزيران ومن ثم التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائياتِ القارة والتي تستضيفها دولة قطر خلال شهر أيلول وصولاً لدورة باريس الأولمبية عام 2024 .

وإلى جانب مدرب منتخبنا الأولمبي، فقد تواجد مدرب منتخب فيتنام الأولمبي الفرنسي فيليب تروسيه الذي أكد أنه يأمل أن يستغل تواجده في البطولةِ وملاقاة نظيره العراقي أولاً ومن ثم المنتخب الإماراتي ثانياً، أملاً في متابعةِ لاعبيه الذين تم اختيارهم للمشاركة في بطولة الدوحة.

وأوضح: إننا حضرنا إلى هنا لإعداد لاعبي منتخب فيتنام لتصفيات كأس العالم 2026 ونسعى لتطوير قابلياتهم.