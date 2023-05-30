شنيشل: مجموعتنا متقاربة المستوى وطموحنا إحراز اللقب

بغداد- الزمان

أكد المديرُ الفنيّ للمُنتخبِ الأولمبيّ راضي شنيشل بعد إجراءِ قرعة بُطولةِ غرب آسيا، أن مبارياتَ البطولة تعدُّ ضمن المحطاتِ الإعـــــــداديّة لخوضِ غمار أولى الخطوات نحو التواجد في اولمبياد باريس.

وقال شنيشل أجد أن مستوياتَ منتخبات غرب القارة في مثل هذه الأعمار متقاربةٌ، إلا في ما ندر، لذا فالقرعةُ جاءت طبيعيةً، ونأملُ أن نحققَ نتائجَ إيجابية.

وأضاف بطولةُ غرب آسيا ستوفرُ لنا مساحةً فنيةً ايجابيةً من خلال المُبارياتِ لتحقيق الهدفِ الأهم وهو خوض المنافسات لتشخيصِ الايجابيات من أجل تعزيزها والسلبيات لمعالجتها .

ولفت إلى إن البطولةَ ستقام بضيافةِ العراق، ومن المُتوقع أن تشهدَ حضوراً جماهيرياً غفيراً، فالطموحُ سيبقى التتويجَ باللقبِ كحال جميع المنتخباتِ المُشاركة.واختتم مدربُ المنتخب الأولمبيّ راضي شنيشل حديثه قائلاً:” قائمةُ المنتخب الأولمبيّ الحالية، والتي سبقَ أن سلمت إلى اللجنةِ المنظمة، هي خاصةٌ فقط ببُطولةِ غرب آسيا، فيما ستتمّ إضافة لاعبين جدد سواء كان من المُنتخبِ الشبابيّ أو من الدوري المحلي، إضافةً إلى محترفينا في أوروبا .الجديرُ بالذكر أن بطولةَ غرب آسيا ستنطلقُ في الـ12 إلى 20 من شهر حزيران المقبل على ملاعب بغداد وكربلاء.