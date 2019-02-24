العمل تتباحث مع اليونسكو لتطوير المشروع الإصلاحي

شمول 18945 أسرة ومواطناً براتبي الإعانة والمعين المتفرّغ

بغداد – الزمان

عقد وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي اقسام الوزارة في محافظة صلاح الدين (الحماية الاجتماعية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والضمان الاجتماعي، والعمل والتدريب) بحضور وكيل الوزارة لشؤون العمل عبد الكريم عبد الله ومدير عام دائرة العمل والتدريب المهني عمار عبد الواحد وعدد من اعضاء مجلس النواب والمحافظة وعدد من مسؤولي المحافظة وناقش الوزير خلال الاجتماع كيفية تقديم خدمات الوزارة لاهالي المحافظة التي عانت كثيراً ابان سيطرة عصابات داعش الارهابية بما يسهم في دعم الفئات الضعيفة فيها، موجها ببدء البحث الميداني لـ 17428 اسرة من المتقدمين خلال عام 2016 للشمول براتب الاعانة الاجتماعية وذلك مطلع آذار المقبل تمهيدا لشمولهم بالاعانة. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن عبد الزمان دعوته ملاكات اقسام الوزارة ودوائر المحافظة الى تقديم الدعم اللوجستي والفني لعمل الباحثين من اجل انجاز بحث تلك الاسر). كما اعلن عن تخصيص 11 مليون دولار من المشروع الطارئ لدعم الاستقرار في المناطق المحررة من قرض البنك الدولي ضمن حقل (النقد مقابل الخدمة) لابناء المحافظة. كما تم الاستماع إلى المشكلات التي طرحها مديرو الاقسام وملاكاتها سعياً لايجاد الحلول لها، فضلا عن مناقشة شمول ذوي الاعاقة في المحافظة براتب المعين المتفرغ بعد توفر التخصيصات المالية، لافتا الى ان (الوزارة تسعى لشمول 1436مدنيا و81 عسكريا من المعاقين من خلال الاستمارة الالكترونية المنشورة عبر الموقع الالكتروني للوزارة تحقيقا لاهداف الوزارة التي تسعى الى توسيع قاعدة الشمول بامتيازات قانون ذوي الاعاقة. هذا وتم بحث آلية فتح وحدات ادارية جديدة لاستيعاب واستقبال الاعداد الكبيرة من المواطنين وتسهيل اجراءات إنجاز معاملاتهم). وفيما يخص امكانية شمول ابناء المحافظة بالقروض الصغيرة الميسرة، اوضح الوزير انه (سيتم منح 463قرضا للباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة، مؤكدا ان هذه القرارات حدد لها سقف زمني لا يتجاوز الشهرين لتنفيذها وتم تشكيل لجنة لمتابعتها برئاسة وكيل الوزارة).

بطاقات ذكية

واكملت هيئة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل اصدار 133803 بطاقات ذكية (كي كارد) للاسر المشمولة في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان براتب الإعانة الإجتماعية ضمن الوجبتين الجديدتين (الثالثة والرابعة) اللتين أعلنت عنهما الوزارة في وقت سابق بالتعاون مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد). وذكر مدير عام دائرة تكنولوجيا المعلومات في هيئة الحماية الاجتماعية المهندس جمال عبد الرسول ان (ملاكات الهيئة وخلال مدة زمنية قياسية استطاعت مدة اكمال اجراءات الشمول وتدقيق بيانات الأسر المشمولة تمهيدا لمنحهم راتب الإعانة الاجتماعية وفق قانون هيئة الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014)، مشيدا (بجهود ملاكات اقسام الحماية وما يبذلونه من عمل خدمة لشريحة الفقراء وترجمة لتوجيهات وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان القاضية بحسم ملف الشمول). هذا وتدعو وزارة العمل المواطنين الى الاتصال برقم الخط الساخن 1018 في حال وجود استفسار او شكوى ليتسنى لها القيام باللازم.واجتمع الوكيل الفني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد الكريم عبد الله شلال مع وفد من منظمة الامم المتحدة للتربية والتعلم والثقافة (اليونيسكو) برئاسة مسؤول التعليم التقني المهني لبحث حول مشروع الاصلاح والتعليم والتدريب التقني والمهني في العراق. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الطرفين بحثا ما تم انجازه من مشروع الاصلاح والتعليم والتدريب التقني والمهني في العراق والمشاكل التي تعيق العمل لتتطوير المناهج والية الشراكة بين القطاع العام والخاص كون وزارة العمل لها الدور الاساس في انجاح عمل هذا المشروع وذلك لدورها التدريبي والخدمي لشرائح المجتمع من المتدربين و الباحثين عن العمل للمنافسة في سوق العمل الوطني والعالمي للتقليل والحد من البطالة). وكان البرنامج قد طبق في عدد من المحافظات وتم تدريب مجاميع كبيرة من الشباب في عدد من المحافظات و منها نينوى والبصرة فضلا عن اقامة عدد من ورش العمل وتاهيلهم لسوق العمل ، واضاف البيان ان (الطرفين اتفقا ايضا على تشكيل فريق مشترك بين الوزارة والمنظمة لتقويم المشروع وتطوير الاليات برئاسة الوكيل ومدير عام المشاريع وتم الاتفاق كذلك على اقامة ورشة عمل يومي 27-28 شباط بمشاركة ثلاث وزارات هي العمل والتربية والتعليم العالي).

وبحــث وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان مع النائب السابق عبد الرحمن اللويزي مراعاة الوضع الاستثنائي لمحافظة نينوى من خلال التوسع في شمول الفئات الفقيرة في المحافظة بالحماية الاجتماعية. وقال الوزير خلال اللقاء انه (سبق وان اجرى زيارة الى محافظة نينوى واطلع على واقع الخدمات المقدمة هناك، لافتا الى انه وجه بالتوسع في دائرة الشمول بالنسبة للمحافظة نظرا لما مرت به من ظروف الحرب والاحتلال من قبل داعش الارهابي). واضاف ان (الوزارة تسعى لفتح وحدات جديدة في المحافظة وخاصة في المناطق البعيدة عن المركز)، مشيرا الى ان (الوزارة ستتبع آلية جديدة في الشمول بعد معالجة ما لديها من تركة تتمثل بالاعداد الكبيرة من المتقدمين للشمول في المدة السابقة)، فيما اوضح (ان الوزارة تعمل على تغيير معيار خط الفقر للتوسع في شمول الاسر الفقيرة).

استقبال طلبات

وبدأت اقسام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان الاحد الماضي استقبال طلبات اعتراض الاسر المنشورة اسماؤها في الموقع الالكتروني للوزارة ممن هي فوق خط الفقر. ونقل بيان عن نائب رئيس هيئة الحماية الاجتماعية مدير عام دائرة الحماية محسن طعمة محسن قوله (ان اقسام الحماية في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان باشرت استقبال وتلقي طلبات الاعتراض من الاسر المتقدمة للشمول براتب الاعانة الاجتماعية عام 2016 ممن ظهرت نتائج التخطيط لها فوق مستوى خط الفقر من اجل رفعها للجان العليا للبت فيها، مضيفا ان فتح باب الاعتراض جاء بتوجيه من وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية باسم عبد الزمان وخاصة للاسر التي لم تقدم اعتراضا سابقا بسبب عدم تبليغها)، مؤكدا ان (اقسام الحماية ستواصل استقبال الطلبات لحين الانتهاء من الملف وحسم الطلبات. هذا ويبلغ عدد الاسر المنشورة اسماؤها عبر الموقع الالكتروني (115340) اسرة. ويتضمن جدول الاسماء المعلن (اسم المعترض ، و اسم الام، والقسم ، و تاريخ المراجعة) وستكون آلية الاعتراض وفق منهجية تبدأ يبلغ المواطن المرفوض،تقديم الاعتراض خلال ثلاثين يوما لدى اللجنة العليا مباشرة، تستلم اللجان الاعتراضات مباشرة، تقوم اللجان بالنظر في طلبات المعترضين خلال المدة القانونية، تقوم اللجان باصدار القرار خلال 15 يوما، استلام التظلمات للحالات المرفوضة من اللجنة العليا وفقا للقانون). وكانت الوزارة قد دعت الاسر المنشورة اسماؤها الى الالتزام بموعد وتاريخ المراجعة منعا للاربكاك ومن اجل انسيابية العمل ، مطمئنة الاسر كافة ان حقوقها محفوظة، وحذرتهم من التعامل مع المعقبين وضعاف النفوس ممن يدعون قدرتهم على انجاز المعاملات ، داعية اياهم الى الابلاغ عن هؤلاء عبر الاتصال بالخط الساخن 1018او ارسال المعلومات عبر البريد الالكتروني للوزارة وهيئة الحماية الاجتماعية. ويأتي فتح باب الاعتراض ضمن منهجية وزير العمل القاضية بحسم ملف الشمول بصورة نهائية وحاسمة.