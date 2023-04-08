التجارة تمدّد أوقات تجهيز سلّة رمضان

شمول المُسّنين في داري الرشاد والصليخ براتب الحماية

بغداد – الزمان

قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، شمول المسّنين في داري الرشاد والصليخ براتب الحماية الاجتماعية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير احمد الاسدي خلال رعايته مأدبة افطار لكبار السن في احد مطاعم بغداد ،اكد شمول المسّنين في داري الرشاد والصليخ بالاعانة الاجتماعية، وتسليمهم بطاقة الكي كارد خلال اليومين المقبلين)، مبيناً انه (شارك المسّنين الحديث واستمع الى طلباتهم متعهداً بتلبيتها وانجازها).

واستبعدت الوزارة ،في وقت سابق عددا من العوائل غير المُستحقة في حملة البحث الاجتماعي، وشمول عوائل جديدة بالاعانة في المحافظات والاقضية الاشد فقراً. وذكر البيان ان (الوزارة احصت عدد المواطنين بضمن العوائل التي تم البحث عنها في المدة القريبة لشمولها براتب الحماية الاجتماعية، واسقاط اسماء المتجاوزين على شبكة الحماية)، انه (تم حصر البحث الاجتماعي لأكثر من 650 الف اسرة، من منتصف شهر كانون الثاني الماضي حتى الان).

زيادة باحثين

واوضح ان (الوزارة رفعت عدد الباحثين الاجتماعيين من ألفي باحث الى ألفين و450 باحثاً اجتماعياً، للتمكّن من تغطية اكبر عدد ممكن من المُتقدمين)، مشيراً الى ان (الحملة بدأت في 17 قضاء، وانتقلت الى 54 قضاء من الاقضية الاشد فقراً)، واضاف ان (كثير من العوائل لم تستطع التقديم الكرونياً في جملة البحث خصوصاً النساء والاطفال، مادعا الوزارة الى فتح استمارة منذ يوم 20 من الشهر الماضي للتقديم)، لافتاً الى (تسجيل نحو 3 الاف مواطن ستتم المباشرة بإجراءاتهم قريباً)، واكد (اصدار البطاقات الذكية حال إقرار الموازنة ومقاطعة البيانات الشاملة)، منوهاً الى (الاعلان عن الدفعة الثانية من المُتجاوزين على نظام الحماية الاجتماعية من الموظفين والمتقاعين والاجراء اليوميين، وشمول عوائل فقيرة بدلاً منهم)، وذكر ان (الوزارة تستعد لإطلاق بطاقة الكي كارد الخاصة بمنظومة الحماية بالتعاون مع مصرف الرافدين، وفق ما سيتم إقراره في الموازنة ، لشمول 600 الف عائلة للعام الجاري استناداً الى المنهاج الحكومي).من جهة اخرى ، مدّدت وزارة التجارة، اوقات تسليم السلّة الغذائية الى العوائل في شهر رمضان الجاري حتى المساء. وقال المتحدث بأسم الوزارة محمد حنون في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (نسبة تجهيز السلّة الرمضانية الى اكثر من خمسين بالمئة)، مبيناً ان (الوزارة باشرت بتوزيع السلّة بين المناطق النائية والفقيرة استناداً الى تقييم وزارة التخطيط)، واوضح حنون ان (لجان التجهيز والتوزيع في جميع محافظات العراق مســــــــتمرة في تسليم المواد الغذائية للعوائل حتى المساء)، مضيفاً ان (الوزارة استـــــــكملت جميع مواد الحصة الرمضانية المُقررة من قِبل مجلس الوزراء).

ووجّه رئيس الوزراء محمد السوداني، التجارة بمعالجة اي تلكؤ يعترض توزيع سلّات رمضان.

وذكر المتحدث بأسم الامانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، في تصريح امس ان (السوداني وجّه الوزارة بمعالجة اي تلكؤ قد يصاحب عملية توزيع السلّات الغذائية الخاصة بشهر رمضان والمواد الغذائية المدعومة)، مشدّداً على (دعم الاسر المتعففة في جميع المحافظات بالمفردات الغذائية وسد حاجتهم بما ينسجم مع البرنامج الحكومي). وكشف قائممقام سامراء، بكر محمد شريف عن رصد ثلاثة متهمين تم القبض عليهم لرفعهم اسعار المواد الغذائية في القضاء.

ارتفاع اسعار

وقال في تصريح امس ان (مفارز الأمن الوطني والجريمة المنظمة والشرطة المجتمعية، تتابع معالجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية، خصوصاً اللحوم)، مشيراً الى (ضبط ثلاثة افراد وإحالتهم الى القضاء العراقي بعد ثبات تلاعبهم بالاسعار).

الى ذلك، بحث وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، مع السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانسكي، تطوير مجالات القطاع الزراعي. وقال بيان امس ان (العلياوي ناقش ملف التأثيرات المناخية على العالم و العراق لتأثره بصورة كبيرة ما ادى الى تضرر الزراعة تزامناً مع ازمة المياه، داعياً المجتمع الدولي الى دعم مساعي العراق في الحصول على حصصه المائية من دول الجوار)، من جهتها ابدت رومانسكي رومانسكي (استعداد بلادها لدعم مطالب العراق فيما يتعلق بحقوقه المائية وتقدب المساعدة في شتّى المجالات التي تعالج التأثيرات المناخية على الواقع الزراعي)، واشار الى ان (الجانبين بحثا ملف العلاقات بين البلدينفيما يخص الاستثمار الزراعي والري ومكافحة التصحر والطاقة النظيفة والصناعات التحويلية وتبادل المعلومات في مجال الاقمار الصناعية، وصناعة الاعلاف والمزارع السمكية والحيوانات والسيطرة على امراضها وتبادل الاصناف النباتية)، مبيناً ان (رومانسكي وجّهت دعوة لمشاركة العراق في مؤتمر الزراعة الذي سيعقد خلال شهر آيار المقبل في واشنطن لمناقشة تطوير تقانات الري).