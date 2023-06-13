شمول الراسبين للمراحل غير المنتهية بإمتحان الدور الثاني

النجف – سعدون الجابري .. وافق وزير التربية، ابراهيم نامس الجبوري، على شمول الطلبة الراسبين بالدور الأول للمراحل غير المنتهية، بأداء امتحانات الدور الثاني. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير اعلن من النجف بالسماح لطلبة الصفوف غير المنتهية بإداء إمتحانات الدور الثاني للراسبين)، مبيناً انه (وافق على شمول التلاميذ الراسبين في الدور الأول للمراحل غير المنتهية بأداء امتحانات الدور الثاني، بغض النظر عن عدد الدروس التي لم ينجحوا فيها، جاء ذلك خلال زيارته الى المديرية العامة لتربية النجف برفقة وكيلي الوزارة فلاح القيسي و عادل البصيصي، و رئيس لجنة التربية النيابية سعاد الوائلي، و عضوي اللجنة جواد الغزالي و حيدر طارق والنائب احمد الشرماني، وبحضور المدير العام للتربية ومعاونه للشؤون الإدارية و مدراء الأقسام في المديرية بالمحافظة)، واشار الى (تفقّد الجبوري، عدداً من المراكز الامتحانية الوزارية للصف الثالث المتوسط)، مشيداً (بإنسيابية اداء الإمتحانات وتوفر الخدمات و الأجواء المناسبة)، لافتاً الى (افتتاحه خلال الزيارة، معرضاً فنياً ضم لوحات التشكيل والزخرفة و التصميم في معهد الفنون الجميلة للبنات). وافتتح الجبوري، عدداً من المدارس في المحافظة. واوضح البيان انه (وصل الى النجف امس مع وفد وزاري رفيع، لإفتتاح عدد من المدارس لدعم واقع الطلبة والعملية التربوية).