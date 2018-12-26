شمخاني‭ ‬من‭ ‬كابول‭:‬أجرينا‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬طالبان‭ ‬

طهران‭- ‬الزمان‭ ‬

عقدت‭ ‬إيران‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬الأفغانية‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬الأربعاء‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬تسنيم‮»‬‭ ‬الإيرانية‭ ‬عن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬شمخاني،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬المتمرّدين‭ ‬في‭ ‬‮«‬مؤتمر‭ ‬للمصالحة‮»‬‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭.‬

وجاء‭ ‬إعلان‭ ‬شمخاني‭ ‬عن‭ ‬اللقاء‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬للعاصمة‭ ‬الأفغانية‭ ‬كابول،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬عدة‭ ‬وكالات‭ ‬إيرانية‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬تسنيم‮»‬‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬عن‭ ‬شمخاني‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬الأفغانية‭ ‬تبلّغت‭ ‬بالتواصل‭ ‬والمحادثات‭ ‬التي‭ ‬عُقدت‭ ‬مع‭ ‬طالبان‮»‬،‭ ‬وتأكيده‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬ستتواصل‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬توضح‭ ‬الوكالة‭ ‬متى‭ ‬عقدت‭ ‬هذه‭ ‬المحادثات‭. ‬وقال‭ ‬شمخاني‭ ‬‮«‬لطالما‭ ‬كانت‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬إحدى‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬للاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬أفغانستان‮»‬‭.‬

وكتب‭ ‬مراسل‭ ‬الوكالة‭ ‬الإيرانية‭ ‬عباس‭ ‬أصلاني‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬أنها‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬تأكيد‭ ‬حصول‭ ‬محادثات‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وطالبان‭. ‬ويأتي‭ ‬الإعلان‭ ‬بعد‭ ‬استضافة‭ ‬الإمارات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬مؤتمر‭ ‬مصالحة‮»‬‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬ممثلون‭ ‬عن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحركة‭ ‬طالبان‭. ‬وأعلنت‭ ‬الحركة‭ ‬أنها‭ ‬أجرت‭ ‬لقاءات‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬إماراتيين‭ ‬وباكستانيين‭ ‬وسعوديين،‭ ‬لكنها‭ ‬رفضت‭ ‬لقاء‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬أفغانستان‭. ‬وتأتي‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تسعى‭ ‬واشنطن‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬لنزاع‭ ‬تشهده‭ ‬أفغانستان‭ ‬منذ‭ ‬17‭ ‬عاما‭.‬

والأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬أميركي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬قرر‭ ‬سحب‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬نصف‮»‬‭ ‬الجنود‭ ‬الأميركيين‭ ‬المنتشرين‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬والبالغ‭ ‬عددهم‭ ‬14‭ ‬ألفا،‭ ‬لكن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬لم‭ ‬يؤكد‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭. ‬وتتشارك‭ ‬إيران‭ ‬وأفغانستان‭ ‬حدودا‭ ‬بطول‭ ‬نحو‭ ‬950‭ ‬كلم،‭ ‬وللعلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬تاريخ‭ ‬طويل‭ ‬من‭ ‬التعقيدات‭. ‬ولطالما‭ ‬دعمت‭ ‬طهران‭ ‬أقلية‭ ‬الهزارة‭ ‬الشيعية‭ ‬في‭ ‬أفغانستان،‭ ‬التي‭ ‬تعرّضت‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬الاضطهاد‭ ‬والعنف‭ ‬إبان‭ ‬حكم‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬للبلاد‭ ‬في‭ ‬تسعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭.‬

ونسّقت‭ ‬إيران‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والقوى‭ ‬الغربية‭ ‬خلال‭ ‬حملة‭ ‬إطاحة‭ ‬حكم‭ ‬طالبان‭ ‬بعد‭ ‬الغزو‭ ‬الأميركي‭ ‬لأفغانستان‭ ‬في‭ ‬2001‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬تقارير‭ ‬غربية‭ ‬ومصادر‭ ‬أفغانية‭ ‬تفيد‭ ‬أن‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬أقام‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬علاقات‭ ‬مع‭ ‬طالبان‭ ‬بهدف‭ ‬إخراج‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬أفغانستان‭.‬

والإثنين‭ ‬زار‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الباكستاني‭ ‬شاه‭ ‬محمود‭ ‬قرشي‭ ‬طهران،‭ ‬ولم‭ ‬ترشح‭ ‬أي‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬الزيارة‭ ‬أو‭ ‬نتائجها‭.‬

ورحّبت‭ ‬طهران‭ ‬بقرار‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬سحب‭ ‬قواته‭ ‬من‭ ‬سوريا،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تصدر‭ ‬أي‭ ‬تعليق‭ ‬بشان‭ ‬تقليص‭ ‬عديد‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭.‬

والسبت‭ ‬قال‭ ‬المتحدّث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬بهرام‭ ‬قاسمي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬وجود‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬كان‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬خطأ‭ ‬وسببا‭ ‬رئيسيا‭ ‬لعدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬ولانعدام‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وانتقد‭ ‬صقور‭ ‬السياسة‭ ‬الأميركية‭ ‬خطوة‭ ‬ترامب‭ ‬وقالوا‭ ‬إنها‭ ‬ستمنح‭ ‬إيران‭ ‬نفوذا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وسيطرت‭ ‬طالبان‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬شاسعة‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الأفغانية‭ ‬وكبّدت‭ ‬الجيش‭ ‬الأفغاني‭ ‬خسائر‭ ‬فادحة‭.‬

والإثنين‭ ‬شنّت‭ ‬الحركة‭ ‬هجوما‭ ‬بالأسلحة‭ ‬النارية‭ ‬والتفجيرات‭ ‬الانتحارية‭ ‬استمر‭ ‬لساعات‭ ‬واستهدف‭ ‬مجمعا‭ ‬حكوميا‭ ‬في‭ ‬كابول‭ ‬وأدى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬43‭ ‬شخصا،‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬الهجمات‭ ‬دموية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬العاصمة‭ ‬الافغانية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬