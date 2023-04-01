شمة يؤطّر القمة الثقافي الثالث

ميسان – الزمان

بعد نشاطات عديدة استمرت عامين للفترة بين عامي 2021 و 2023 ضمن فعاليات مؤتمر القمة الثقافي العربي الثاني حملت اسم المفكر الاكاديمي عبد الحسين شعبان أعلن مؤسس نادي المثقفين العرب الاديب محمد رشيد (ان الدورة الثالثة لمؤتمر القمة الثقافي العربي ستحمل اسم الموسيقار نصير شمه فنان اليونسكو للسلام وسفير الصليب الدولي والهلال ولمدة عامين للفترة بين 2023 و2025 يتجول في عدد من المحافظات لاقامة : خليجي بغداد الاقتصادي/ خليجي بابل الحضاري/ خليجي العمارة الثقافي / خليجي السليمانية الاستثماري / خليجي اربيل السياحي وغيرها من المحافظات التي ستنضم إلى برنامج خليجي المحافظات الذي سيناقش 20 محورا يسهم في تنمية الإنسان وبناء الاوطان ، ضمن برامج ثقافية انسانية لمعالجة التحديات التي واجهت وتواجه المثقف العربي).