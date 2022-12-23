شكرا لوزير العمل – احلام قاسم المالكي

الانسانية في عمل المسؤول مثل الاطار حول الصورة يحفظها من التلف والضياع وحين يتحلى المسؤول بانسانية عالية فان قراراته تلامس حاجات الناس ومعاناتهم ويستطيع ان يجد الحلول بسرعة وبشجاعة وهذا ماتاكد من خلال مواقف وعمل السيد وزير العمل الاستاذ احمد الاسدي الذي بادر الى الاستجابة السريعة لحالة انسانية رصدها الاعلام العراقي والجهود الطيبة من الزميل يعرب القحطان مراسل قناة الشرقية لحالة مواطن عراقي يعاني من مشاكل اسرية ويفترش الرصيف في شارع السعدون وتم تسليط الضوء عليه وعلى اطفال اثنين له لايملكان الجنسية حيث الاستجابة السريعة من الوزير الاسدي الذي امر بتخصيص راتب شهري للمواطن وفاتح وزارة الداخلية لاصدار الجنسية لهما.

اتقدم بالشكر الجزيل للسيد الوزير على موقفه الانساني واجراءاته السريعة لحل المشكلة تلك وتوفير ضمانات ملائمة للعائلة كي تمارس دورها الايجابي في المستقبل وتعيش بطمأنينة مع بقية افراد المجتمع ولاتكون عالة عليه ومااحوجنا الى مثل هذه المواقف الانسانية لتستقيم عجلة الحياة ويشعر المواطنون انهم ليسوا متروكين ولامهملين من مؤسسات الدولة التي وضعت في خدمتهم ومن اجل حفظ كرامتهم وانسانيتهم ووجودهم ومستقبلهم.