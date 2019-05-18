شكراً يا وزير الكهرباء – حسين الصدر

-1-

يعاني العراقيون كثيراً من انقطاع التيار الكهربائي عنهم … ولقد استمرت هذه المعاناة طيلة الأعوام الماضية .

وقد صُرفت المليارات من الدولارات بداعي تحسين الأداء ولكنها لم تُغيرْ كثيراً من الحالة المتعبة التي أرهقت المواطنين وأتعبتهم كثيراً …!

واضطروا الى الاستعانة (بالموّلدات) الأهلية وهي في الغالب لا تفي بتعهداتها بشكل دقيق ، مضافاً الى ما تستوفيه من مبالغ تثقل كاهل المواطنين لاسيما الفقراء منهم .

-2-

ومنذ أنْ توّلى الدكتور لؤي الخطيب وزير الكهرباء مهام المسؤولية في وزارته ، ظهرت تباشير التحوّل الى مرحلة جديدة قوامها العمل الدائب الحثيث لاخراج المواطنين من عنق الزجاجة .

-3-

ولقد أشرنا في مقال لنا نُشر في جريدة الزمان بتاريخ

9/ 5 / 2019 الى أنَّ وزارة الكهرباء حرصت على تجهيز المواطنين في شهر رمضان المبارك بعشرين ساعة يوميا وهذا ما استحقت به منا الشكر والتقدير .

لقد نهانا القرآن الكريم ان نبخس حَقَّ أحدٍ على الاطلاق اذ قال سبحانه وتعالى :

” ولا تبخسوا الناس أشياءَهُم “

وقد أخذنا على عاتقنا مهمة التنبيه على مواقع الاضطراب والخلل – والتي لا نستطيع احصاءها لكثرتها – في مختلف الحقول والميادين، لا من باب الاساءة والانتقاص، بل من باب الحث والتحريض على تقديم الخدمة اللازمة للمواطنين

كما أننا نسارع من جانب آخر الى الاشادة والثناء على اصحاب الانجازات النافعة للمواطنين، وعلى أصحاب المواقف النبيلة من العراقيين ، تقديراً لهم وتثمينا لتلك المواقف .

ولكي يتضح الأمر نقول :

انَّ هناك مَنْ وَعَدَ المواطنين بانَّ العراق سيكون مُصدِّراً للطاقة ضمن أجلٍ حدّده ، وانقضت الأيام وحلّ الأجل، ولم ير المواطنون في ذلك الوعد الاّ رقماً جديداً من الوعود المعسولة ، التي اعتاد أنْ يطلقها بعضُ مَنْ نَسي ما تختزنه ذاكرة التاريخ، ولا يلومَنَّ الاّ نفسه كلّ من حاول التذاكي على الناس …

-4-

لقد ابهجني وصول الطاقة الكهربائية عندنا الى 17000 ميكاواط ، ولقد تم ذلك حين نهض بالمسؤولية وزير مخلص كفوء أخذ على عاتقه مواصلة الجهود حتى اشباع الحاجة الفعلية كلها – بعون الله تعالى –

ومن المعلوم اننا لم نشهد منذ تأسيس المنظومة وصولها الى هذا الرقم الجديد .

لقد كانت الزيادة عن العام الماضي بحدود (3500) ميكاواط وهي زيادة مهمة، أمكن معها زيادة ساعات التجهيز.

نبارك للدكتور الخطيب جهده المتميز، ونشكر العاملين معه بكّل جد واخلاص .

ودعاؤنا لهم بالتوفيق

وللوطن الحبيـب بالأمن والسلامة والاستقرار .