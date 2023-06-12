شكراً وزير الداخلية – وليد الشطري

وزير الداخلية الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري صاحب مواقف إنسانية مشهودة.. كلمة حق تقال..

وزير الداخلية محب للخير تحمل المسؤولية في ظل ظروف إستثنائية معقدة..

السيد الوزير يتحدى الصعاب مع فريق عمل مهني كفوء لحل مشاكل المواطنين بعد أن ضاقت بهم السبل..

سرعة إستجابة وزير الداخلية تعجز الكلمات أن تصفها أحني قامتي لشهامتك معالي الوزير إستمعت بحنان الأب لهذا الشعب العظيم أثلجت صدري والله بروعة موقفك ودماثة خلقك وسرعة إستجابتك شكراً لروعة التعامل والتعاطف والأهتمام ..

الحمدلله الدنيا بخير والعراق بخير..