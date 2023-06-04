شكراً وزارة الثقافة – رياض عبد الكريم

مبادرة جميلة وراقية لو فكرت وزارة الثقافة بتقديم دعوة انيقة للفنان التشكيلي المغترب علي رضا سعيد لاقامة معرضه في بغداد بعد انتهاء عرضه في عمان لما فيه من خصوصية نادرة وهو يجسد برسوماته الرائعة رموز الحركة الفكرية والفنية التي لها بصمات مميزة في تأريخ العراق المعاصر ، وبنفس الوقت هي تعبير مبهج لاحترام وتقدير الفنان الذي من خلاله تجسد الوزارة تقديرها للفن العراقي والفنانين العراقيين اجمالا ، وكذلك اوجه النداء لجمعية الفنانين العراقيين وبعض قاعات العرض للفن التشكيلي.

بهذة الدعوة التي وجهتها الى وزارة الثقافة ختمت مقالي المنشور في جريدة ( الزمان ) مؤخرا حول معرض الفنان علي رضا الذي اقامه في عمان.

يوم امس اتصل بي الفنان علي في عمان ليخبرني بأن مدير عام دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة علي عويد استجاب مشكورا للدعوة وابلغني والكلام للفنان علي استعداد الدائرة لاقامة المعرض في بغداد . وسيقام المعرض في بغداد في اقرب وقت .

شكرا لوزارة الثقافة وشكر موصول لمدير عام دائرة الفنون لمبادرتهم المعبرة عن احترام وتقدير الفكر والفن ، وأمل واتمنى ان تتواصل الوزارة في مثل تلك المبادرات التي تعيد مجد وكبرياء الثقافة العراقية ، وتمنح القدر العالي من التقدير والاحترام للمثقف العراقي .