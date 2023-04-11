شكراً لمدير هيئة التقاعد الوطنية

بغداد – علي كاظم

اليوم ذهبت الى مديرية التقاعد العامة لتبديل هويتي التقاعدية التي اصبحت ممزقة والتلف اگل أسمي كما آكلت سنين الوظيفة عمرنا براتب تقاعدي قليل لا يتماشى مع سنين الخدمة دخلت الى مبنى الهيئة وفي ظني ان الفوضى والعرقلة في تمشية معاملتي ستكون حاضرة كما حدث سابقا في اخر مراجعة قبل سنتين. لكن عندما وصلت الى الى استعلامات الهيئة استقبلني الموظف بكل هدوء مع ابتسامة لم اشاهدها منذ زمان في دوائر الدولة وسألته عن كيفية تبديل هوية التقاعد التي اصبحت ممزقة فقال لي اصعد الى الطابق الثاني لكني بدون ما اعلم اخذتني قدماي الى مكتب رئيس هيئة التقاعد الوطنية وشاهدت عدد من المواطنين في مكتبه وبعد لحظات تم ادخالهم الى مكتبه وبحسي الصحفي دخلت معهم لآرى بعيني كيف يتعامل المسؤول مع المواطن البسيط . الرجل استقبلنا بكل تواضع ورحابة صدر فسألت الشخص الذي يقف امامي شغلتنا يمه فكان جوابه هو دائما يستقبل كل من يطرق بابه لتسهيل امرهم وبعد ان عرفته بنفسي قلت له حبيت اسلم عليك وابارك بتواضعك وتسهيل امر المواطنين معاملتي بسيطة تبديل هوية ولا توجد لدي اي مشكلة في انجازها

، خلال نصف ساعة من وجودي في مكتبه قام المدير العام بتسهيل معاملات اكثر من عشرة اشخاص فقلت مع نفسي ياليت كل مسؤول يشعر بالمسؤولية ويؤدي عمله بشكل يرضى الله وضميره . بعدها تجولت في اقسام المديرية بصراحة لم اجد الفوضى والتشكي والازدحام كما كان سابقا فلهذا عندما تضع الرجل المناسب في المكان المناسب تلمس العمل الصحيح .في هذه الاثناء تداولت مجموعة واتساب الملاحظة التالية (الساعة الان التاسعه صباح يوم الاثنين العاشر من نيسان وخمسة موظفين فقط من اصل 18موظف في صالة البطاقة الذكيه في هيئة تقاعد البصرة، من امن العقاب، اساء الادب).