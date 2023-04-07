شغب الجمهور يتسيّد مباراة سلة الحشد والشرطة

بغداد- الزمان

احتسب حكم مباراة الحشد الشعبي والشرطة، الأول فائـــــــــــزا 20-0 في المواجهة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات المربع الذهبي البلاي أوف بالدوري الممتاز لكرة السلة. وجاء ذلك بقرار تحكيمي على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها المباراة، التي أقيمت على ملعب صالة الشعب ببغداد. وتوقفت المباراة قبيل نهايتها ب 6 دقائق و45 ثانية، بقرار حكام اللقاء، بسبب شغب بعض جماهير الشرطة، رغم تقدم الفريــق 86-80. واستمر توقف المباراة لمدة 45 دقيقة، وهي المدة التي قرر خلالها الحكام طرد جمهور الشرطة لتجاوزهم لكنهم رفضوا الخروج. وقرر طاقم التحكيم اعتبار الشرطة خاسرا بعد تجاوز جماهيرهم على الحكام، برمي الزجاجات التي وصلت أرض الصالة، احتجاجا على طرد مدرب الشرطة محمد النجار، لاعتراضاته المتكررة. ومن المقرر أن تقام مباراة أخرى، الأحد المقبل بعد تعادل الفريقين بعدد الانتصارات 2-2 . وعلى الفريق من الفرق الاربعة المتاهلة للمربع الذهبي وهي النفط والحشد الشعبي والشرطة وزاخو، أن يجمع 4 انتصارات من أصل 7 ليتأهل الى المباراة النهائية حسب نظام البطولة. وكان فريق الشرطة فاز في اللقاء الأول على الحشد الشعبي بنتيجـــة 89-83 نقطة.