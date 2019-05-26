جهاز مكافحة الإرهاب يضيّف الإعلاميين والفنانين على مائدة رمضان

شغاتي: الإنتصار على داعش محصلة تضحيات العراقيين

بغداد – الزمان

اكد رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول الركن طالب شغاتي ان النصر الذي صنعه مقاتلو الجهاز على تنظيم داعش هو محصلة تفاعل تضحيات العراقيين جمعيا.. وقال خلال مأدبة افطار اقامها الجهاز لعدد كثير من الاعلاميين والفنانين السبت، ان (النصر صنعه الجميع وان تداخل خنادق المقاتلين في الميدان اسقط الرهان على ارهاب داعش). واشاد شغاتي بجهود الاعلاميين العراقيين ومؤازريهم في رفع معنويات المقاتلين عبر الكلمة الصادقة والانتاج الاتصالي الشامل الفعال. واضاف ان (بطولات المقاتلين وتضحياتهم تكللت بجهود وعطاء جميع تشكيلات القوات المسلحة التي ساندتها العشائر والقوى الاجتماعية والثقافية الفاعلة وهي عناصر اساسية في تعزيز المعنويات وتحقيق الاهداف). واعلن شغاتي عن (اعداد جهاز مكافحة الارهاب، منذ بواكير تأسيسه استراتيجية للعمل النفسي والمعنوي بالتعاون مع جميع الوزارات بما فيها وزارة المراة). الامر الذي قاد الى تلاحم غير مسبوق في العلاقة بين المواطنين ومنتسبي الجهاز). وقال ان (المقاتلين استلهموا عناصر القوة من التاريخ العراقي في القتال وحشد الطاقات وبذل التضحيات من اجل انقاذ الارض من براثن داعش). وشدد شغاتي على القول ان (قتالنا مع داعش كان قتال معنويات وبمجرد ان عادت المعنويات الى النفوس تحقق التنافس بين المقاتلين وجميع التشكيلات الاخرى وراى العالم البطولة والشجاعة والتضحيات في سوح القتال). واشاد الى (قصص انسانية نادرة كتبها المقاتلون بدمائهم من اجل انقاذ المدنيين والمحافظة على ارواحهم، كانت موضع تقدير اهالي الموصل وامتنانهم). واكد شغاتي ان (معارك تحرير المدن افرزت قصصا بطولية نادرة تصلح للاقتداء في كل عصر وان توثيقها واجب تضطلع به الشرائح المثقفة والمتعلمة من اجل زرع بذوره في نفوس الاجيال). والتقى شغاتي الحضور واحدا واحدا واستمع الى افكارهم وانشغالاتهم وبارك للفنانين نجاح اعمالهم الرمضانية التي حظيت باهتمام المشاهدين جميعا.