شعر علي رديش دغريري.. دراسة أسلوبية

دبي /الزمان: يشكل هذا الكتاب دراسة أسلوبية حول “شعر علي رديش دغريري” اتبعت من خلاله الكاتبة صالحة بنت علي بن مفرح صهلولي المنهج الأسلوبي المرتكز على الوصف والتحليل واستخلاص النتائج والدلالات الأسلوبية.

انطلاقاً من هذا الهم المعرفي والأكاديمي، تم التركيز في الدراسة كما تشير الكاتبة في مقدمة عملها على مجموعتين شعريتين للشاعر رديش وهما (بين الزحام) و(أمس) كونهما ينتميان لنمط الشعر الحديث، بالإضافة إلى أنهما على مستوى عالٍ من الناحية اللغوية والتعبيرية والأسلوبية، وكذلك من الناحية الموضوعية والتجديدية، والصورة المبتكرة، فضلاً عن كونهما ثريتان بالظواهر والخصائص الأسلوبية التي تتطلب المنهج الحديث في المعالجة.

تتألف الدراسة من مقدمة وتمهيد للموضوع وتعريف بسيرة الشاعر ومجهوداته العلمية والعملية والأدبية، يلي ذلك فصلان، تناول الفصل الأول “اللغة الشعرية” واشتمل على مباحث عدة هي: الحقول الدلالية والانزياح والمفارقة والتناص والرمز والأساليب الإنشائية والخبرية والتوازي الصرفي. فيما تناول الفصل الثاني، الذي جاء موسوماً بالبنية الإيقاعية، ثلاثة مباحث هي: الإيقاع الخارجي الذي اشتمل على الوزن، والقافية والتي بدورها اشتملت على محاور عدة هي: القافية من حيث التردد الفونيمي، القافية من حيث الحركات الإعرابية، المد والإشباع، والردف. والإيقاع الداخلي الذي شمل الحديث عن التلاؤم الصوتي. والتكرار الذي تم تقسيمه إلى التكرار في الحروف والتكرار في الكلمات “الأسماء والأفعال” والتكرار في الجمل وشبه الجمل. وأخيراً خاتمة لأهم النتائج والتوصيات.

تأليف: صالحة بنت علي بن مفرح صهلولي

الفئة: أدب/ دراسة شعرية

المقاس: 17 × 24 سنتم

عدد الصفحات: 240

الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون/

نادي جازان الأدبي

ردمك: 978-614-01-3558-1

الكتاب متوفر في كبرى المكتبات

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