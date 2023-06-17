شعب يحتاج كل شركات – يعقوب الخضر

يعقوب الخضر

كل رئيس وزراء عراقي منذ 2003 واحد الان، عندما يسافر الى:

– المانيا، يدعو الشركات الالمانية للعمل بالعراق

– فرنسا، يدعو الشركات الفرنسية للعمل بالعراق

– تركيا، يدعو الشركات التركية للعمل بالعراق

– الاردن، يدعو الشركات الاردنية للعمل بالعراق

– مصر، يدعو الشركات المصرية للعمل بالعراق

– السعودية، يدعو الشركات السعودية للعمل بالعراق

– الصين، يدعو الشركات الصينية للعمل بالعراق

– جزر الواق واق، يدعو الشركات الواقواقية للعمل بالعراق!!

هذا يعني احد هذه الثلاث امور:

1️⃣ ان هذه مجرد كليشة يقولها كل رئيس وزراء عراقي في زياراته للدول للحصول على دعمها للعراق وله شخصيًا!

2️⃣ ان رؤساء الوزراء العراقيين يعتقدون ان السوق العراقية كبيرة جدا، ليس حتى فقط اكبر من السوق السعودي، بل ربما اكبر من السوق الامريكي!!

3️⃣ اننا شعب لا نستطيع عمل أي شيء ونحتاج شركات كل دول العالم تلك للقدوم للعراق وبناء كل شيء لنا حتى “ابنية المدارس البسيطة”!!

مهندس استشاري