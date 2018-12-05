شعبان يحاضر في جامعات إيطالية ومعاهد تونسية

بيروت – الزمان

يلقي المفكر العراقي ونائب رئيس جامعة اللّاعنف (بيروت) عبد الحسين شعبان سلسلة محاضرات في إطار أسبوع دراسي في الجامعات والمعاهد الإيطالية.

ونظّم، هذه الفعالية الأكاديمية، عدد من الجامعات والمؤسسات الثقافية ومراكز الأبحاث العلمية وبعض منظمات المجتمع المدني.

ففي مدينة مودينا نظمت له جامعة مودينا رجو أميليا وبالتعاون مع عدد من الجمعيات الثقافية الكبرى في إيطاليا (أرجي) وبلدية المدينة ودار الثقافات ندوة بعنوان ” في أي عالم نعيش”؟ وسيلقي بدعوة من جامعة بارما وفي مدينة بارما وبمشاركة من منظمات مدنية وثقافية محاضرة عن ” حقوق الإنسان واللّاعنف في الشرق الأوسط”.

حقوق الانسان

وباستضافة من مركز السلام وبالتعاون مع بلدية بولزانو ومع هيئة السلام وحقوق الإنسان التابعة للمجلس التمثيلي للمحافظة يلقي د. شعبان محاضرة عن ” ثقافة اللّاعنف في بيئة الحرب” وفي مدينة ترينتو وبدعوة من هيئة السلام وحقوق الإنسان التابعة للمجلس التمثيلي للمحافظة- يلقي شعبان محاضرة عن مسارات فكر وثقافة اللّاعنف في الفكر العربي الإسلامي. ويتناول شعبان خلال زيارته الأكاديمية كأستاذ محاضر غير متفرغ كل ما له علاقة بفلسفة وثقافة اللّاعنف وسبل مواجهة العنف والإرهاب.

ويختتم الجولة بالانتقال إلى تونس للمشاركة في ندوة حول “الدولة المدنية ” بدعوة من المعهد العربي للديمقراطية الذي يتولى الوزير السابق خالد شوكات إدارته، كما يتولى شعبان رئاسته ويشارك بعدها في حلقة نقاشية عن التكامل الإقليمي في إطار إعلان عن تأسيس منتدى بالاسم ذاته ، سيتم تنظيم فعاليته في بيروت.